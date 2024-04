Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio entra em movimento retrógrado: a mente tende a se voltar mais para dentro e pro subjetivo, portanto atenção redobrada às questões externas, seja comunicação ou rotinas. Em Áries, somos chamados a voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Cuidado, porém, para não ser agressivo e impulsivo na comunicação e no manejo do mundo material.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz voltar a atenção mental um tanto para si mesmo. Escute suas verdadeiras necessidades e tire tempo para si mesmo. Sua comunicação tende a ser mais subjetiva e também impulsiva, portanto cuidado redobrado sobre a forma como fala. Excelente período para redescobrir a si mesmo e como se expressar.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio fica retrógrado no seu setor subconsciente, podendo lhe fazer sonhar acordado e ter menos foco na vida material e exterior. Estará refletindo sobre suas questões emocionais e em quais momentos pode ter deixado de expressar a si mesmo. Excelente momento para processos terapêuticos, buscas espirituais e exploração das questões mais sutis da vida.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, entra em movimento retrógrado e lhe pede um tanto mais de reflexão e busca interna. Em especial no que se refere a amizades, grupos, causas, vida online e ao coletivo, se permita repensar e ponderar. Cuidado com a comunicação agressiva, pois pode se sentir mais inclinado a uma defesa verbal; saiba se refrear para fazer com que a comunicação neste período seja autêntica, mas sem machucar a quem quer que seja.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Mercúrio fica retrógrado no seu setor profissional e de autoridade. Você é chamado a refletir, ponderar e reformular alguns aspectos de sua carreira e imagem pública. Está resgatando um lugar de fala de autoridade, mas deve tomar cuidado para não ser agressivo, em especial em posições de poder (com subordinados ou chefes). Reflita para resgatar seus verdadeiros sonhos de realização profissional e material.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Mercúrio fica retrógrado e lhe pede uma reavaliação de crenças, dogmas, fé, metas futuras, viagens e possibilidades expansivas. Nem tudo é ferro e fogo e você deve aprender aqui a relativizar. Busca interna por uma fé mais autêntica e transparente. Também questões de estudos superiores pedem revisão minuciosa. Busque tirar tempo para refletir sobre a vida.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, entra em movimento retrógrado no seu setor emocional e faz deste momento muito propício para analisar e sanar corajosamente os temas deste setor. Busque reavaliar raivas reprimidas, expressão afetiva, ação conjunta, vivência sexual e emocional partilhada. Um pouco mais de subjetividade pode lhe auxiliar muito neste período.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Mercúrio fica retrógrado e lhe pede reavaliação de parcerias, casamento e/ou vida social. Muito cuidado na forma como se comunica com os outros, para não falar impulsivamente no calor do momento. Busque refletir e ponderar do porquê de ter determinadas pessoas em sua vida. Ou ainda, se não tem delegado decisões importantes nas mãos dos outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio fica retrógrado no seu setor material e lhe pede uma grande reorganização e faxina. Busque reavaliar bem como cuida da sua saúde e alimentação, repensando rotinas de exercícios. Também nas rotinas no geral, pense como pode otimizar e melhorar. O trabalho também lhe pede toda uma revisão. Cuidado com a impulsividade no manusear objetos e fazer limpezas.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Mercúrio fica retrógrado e lhe traz a oportunidade de se reconectar consigo mesmo e sua Essência. Este período lhe pede um olhar para dentro para reconhecer quem você é, sem as opiniões e demandas alheias. Cuidado para não expressar a si mesmo com agressividade. Você está resgatando a si mesmo para que possa vibrar na autenticidade, liderança e coragem.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Mercúrio fica retrógrado e lhe pede muita revisão de suas questões emocionais, pessoais e/ou familiares. Sua mente pode ficar um tanto nostálgica, mas para que você cure corajosamente padrões antigos. Cuidado com agressividade na comunicação familiar. Você está resgatando sua individualidade aqui, mas saiba se dar tempo e reflexão para extrair o melhor do momento.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Mercúrio fica retrógrado no seu setor mental e comunicativo, portanto será um momento para se refletir, ponderar e reciclar ideias. Muito cuidado, pois tende a uma maior impulsividade comunicativa, portanto atenção à agressividade verbal. Também atenção a todo e qualquer escrito, contrato e mensagem. Releia tudo muito bem antes de enviar, publicar ou assinar.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Mercúrio fica retrógrado no seu setor material e lhe pede muito cuidado pra com a leviandade e impulso no campo financeiro. Este é um momento propício para refletir, ponderar e mudar as estratégias. Também bom para reavaliar seus talentos e a forma como ganha e lida com o dinheiro. Momento de resgatar seus valores pessoais e se colocar em primeiro lugar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique