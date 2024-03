Rivandro em ação no programa que fazia no SBT

Rivandro França, ex-apresentador do SBT morreu em casa, no município de Paulista, na Região Metropolitana de Pernambuco.

De acordo com a imprensa local, o corpo de Rivandro não tinha marcas de violência. O imóvel também não tinha sinais de arrombamento.

Rivandro ficou famoso como o apresentador na Rádio Jornal e na emissora TV Jornal, afiliada do SBT. Ele comandava o programa “Sabor da Gente” no canal. O sucesso veio após participações em programas de televisão. Com o convite da afiliada do SBT, levantou a audiência da emissora, mas acabou sendo demitido por conta de cortes de despesas.

O apresentador iria completar 46 anos em abril. Ele deixa a esposa e dois filhos.