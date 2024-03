Eclipse Lunar em Libra

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Libra: a Lua é “apagada” pela sombra terrestre projetada pelo Sol. A Lua em Libra pode ter bastante apego às relações, imagem social e aos outros; todavia, essa Lua sendo eclipsada nos lembra que devemos deixar ir o referencial externo ou a preocupação com as opiniões alheias. O Sol em Áries vem reforçando a necessidade de se basear em sua Essência e singularidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O Eclipse de hoje ocorre na sua área das relações e lhe pede um tanto mais de desapego dos outros. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) está lhe reforçando sua força individual e você deve ter mais consciência de si mesmo agora. O querer agradar os outros ou moldar sua vida em referências externas precisa ir agora. Também carências e emoções desnecessárias em relação ao outro devem ir embora neste momento.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O Eclipse de hoje lhe demandará um tanto mais de desapego quanto a métodos e rotinas rígidos. Você é chamado a reinventar sua vida a partir da conexão com seu lado mais espiritual, emocional e/ou psíquico. Este eclipse pode lhe demandar deixar ir velhos hábitos, rotinas e/ou trabalhos que não tenham afinidade com sua Essência. Deixe ir também as opiniões que os outros possam ter quanto ao seu trabalho e vida material.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Eclipse de hoje traz a necessidade de desapego quanto ao seu referencial pessoal. Há um chamado para que você brilhe mais sob ideias inovadoras, pelo coletivo, com grupos e em tudo aquilo que for alternativo. Um espírito mais alternativo e aguerrido lhe auxiliará a sair de relações de aparência e de ter de moldar sua expressão para agradar a quem seja.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O Eclipse de hoje lhe demanda bastante desapego emocional. A Lua, sua regente, sendo eclipsada no seu setor emocional lhe demanda fortemente que deixe ir o passado, as idealizações, carências e dependências. Há um chamado para amadurecer, conquistar a vida material e assumir mais autoridade e independência. Mudanças de lar e/ou emocionais estão na pauta do dia. Também aprender a deixar os outros se cuidarem e dependerem menos de você pode ser importante.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Eclipse de hoje lhe traz a possibilidade de desapegar de muitas ideias e conceitos que precisam ir. Este é um momento no qual você precisa mais de fé e ação e menos de indecisão. Deixe ir os medos, as opiniões que os outros possam ter da sua pessoa e vá rumo ao seu futuro. Questões emocionais ligadas a irmãos, parentes e/ou vizinhos também precisam de grande desapego agora.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O Eclipse de hoje ocorre no seu setor material, financeiro e de valores. Isso significa que você precisa se desapegar agora de valores enrijecidos, sejam eles sutis ou materiais. Momento para jogar fora, reciclar e fazer uma grande faxina. A vida lhe pede agora coragem para se transformar e você deve abrir espaço em sua vida para as muitas possibilidades novas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse de hoje ocorre no seu signo (solar ou ascendente), o que lhe pede um maior desapego de si mesmo, suas idealizações, doutrinas e excessos de ego. O momento lhe traz a possibilidade de expandir seu mundo através do contato com os outros, mas será preciso se despir de preconceitos, ideias rígidas e/ou máscaras. Sair um pouco de si para agir junto ao outro poderá ser bem gratificante.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O Eclipse de hoje lhe pede bastante desapego de idealizações, ilusões e mesmo de alguns sonhos antigos, mas que podem ser irrelevantes agora. A vida vem lhe pedir para agir aqui e agora, no tempo presente. Deve trabalhar, servir e cuidar da vida material. Questões antigas, emocionais e subconscientes são purgadas agora. Antigas dependências, em especial no amor romântico, também são recicladas.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O Eclipse de hoje lhe traz a necessidade de um tanto mais de desapego quanto a grupos, amizades, vida social e principalmente aprovação social. A vida lhe pede agora mais coragem, que siga seu próprio caminho com intensidade e fidelidade à sua Essência. Antigas relações pedem este desapego, deixe ir as pressões e opiniões dos outros, focando em ser, antes de tudo, quem você realmente é.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O Eclipse de hoje lhe demanda desapego quanto às velhas estruturas e compromissos. Pode ser deixar ir um caminho de carreira, compromissos que não condizem com sua Essência ou as imagens de status quo para o mundo lá fora. A vida lhe convida a um corajoso mergulho interno para ouvir e entender melhor suas emoções. Vida familiar também pode lhe demandar mais tempo e atenção. Escute sua sensibilidade e deixe ir a rigidez.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O Eclipse de hoje traz para você a demanda de deixar ir antigas crenças, dogmas e visões de mundo. Este não é o momento pra enrijecer, mas para se questionar, ter racionalidade e flexibilidade. Busque ter a mente corajosamente aberta para novas ideias e também na comunicação. Sair de um modo de vida rígido lhe fará bem e trará consigo muitas possibilidades de renovação.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O Eclipse de hoje ocorre em seu setor emocional profundo e lhe pede grande desapego. Emoções antigas e tóxicas devem ser purgadas e/ou recicladas. A dependência, carência, manipulação ou afins são limpos hoje e você precisa cooperar. A vida lhe convida a focar corajosamente em seu senso de valor pessoal; lembre-se de se bancar e ser fiel a si mesmo e não ao que o outro acha ou queira que você faça.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique