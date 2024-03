Lua Crescente em Gêmeos

A Lua entra na fase Crescente no signo de Gêmeos. Momento para expandir aquilo que plantamos. Em especial através do uso da comunicação, busque divulgar e fazer crescer seus projetos e planos. Esta Lua nos traz maior necessidade de estudar, interagir e estar antenados com o mundo à nossa volta. Emoções são decodificadas através da leveza e racionalidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua Crescente lhe aumenta muito a necessidade de se comunicar. Estará bem mais falante e aberto à interação com as pessoas à sua volta. Necessidade de verbalizar e expressar as próprias emoções com leveza e bom humor. O Sol em Peixes lhe traz consciência de instâncias emocionais profundas e a Lua lhe favorece o digerir e integrar tais emoções no presente.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua Crescente lhe expande a necessidade de viver os prazeres materiais com leveza e alegria. Também seu senso de valor próprio deve ser vivido e comunicado. Busque agir em prol dos seus ganhos. O Sol em Peixes lhe traz grande consciência das questões coletivas e do social, todavia a Lua lhe relembra que deve estar muito seguro de si antes de fazer pelos outros.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a necessidade emocional de se expressar, interagir e tomar iniciativa de maneira inteligente e flexível. O Sol em Peixes lhe relembra de fluir dentro de seus compromissos e carreira, todavia a Lua lhe reforça que deve ser você mesmo para realizar o melhor ao seu alcance. Demonstre mais seus sentimentos.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, se encontra expandindo suas questões subconscientes, emocionais e espirituais. Tudo isso deve ser explorado e decodificado pela capacidade analítica geminiana. O Sol em Peixes lhe mostra as leis divinas e humanas, mas você precisa escutar sua sensibilidade para integrar estas facetas. Expansão da vivência de entrega ao fluxo da vida com alegria.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A Lua Crescente lhe traz grande motivação para expandir sua vivência com grupos, amizades e projetos coletivos. Busque compartilhar um pouco mais da sua sensibilidade e ideias com o público. O Sol, seu regente, lhe faz sondar suas profundidades emocionais e a Lua lhe pede expressão leve desta consciência. Sociabilidade e acolhimento na esfera humana.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Crescente lhe motiva a expandir sua ação comunicativa em prol de sua carreira e trabalho. Terá magnetismo aumentado e muita energia para trabalhar e mostrar o seu melhor no mundo lá fora. O Sol em Peixes lhe traz consciência da afetividade e entrega nas relações, mas a Lua lhe relembra de se manter levemente nos seus limites. Fluidez na realização material.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Crescente lhe traz agora grande necessidade de expandir, se aventurar e buscar novas paragens. Busque entender sua fé, princípios e use de racionalidade para entender tais questões. O Sol em Peixes lhe relembra do serviço amoroso no campo material. Todavia, a Lua lhe relembra que não deve se prender em excessos de detalhes ou pormenores. Fluidez emocional expansiva.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua Crescente lhe traz grande necessidade de se abrir mais afetivamente e/ou sexualmente. Estará mais curioso, disposto e leve em suas trocas. Aprofundamento também na reciclagem de emoções antigas. O Sol em Peixes lhe aguça muito o contato com a própria essência e a Lua recebe esta influência, sendo receptáculo emocional desta força espiritual. Entendimento de sentimentos.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)





A Lua Crescente no signo oposto ao seu lhe motiva muito a se abrir mais para as pessoas, parceiro e vida social. Estará bem mais disposto a interagir e trocar. O Sol em Peixes lhe traz maior consciência de suas emoções pessoais e isto se reflete agora numa maior disposição em interagir. Segurança emocional para estar mais antenado com a vida social e com o outro.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua Crescente lhe traz grande motivação para trabalhar, servir, cuidar da saúde e ser útil. Tudo isso terá um tom de leveza, comunicabilidade e flexibilidade. Busque dar o melhor de si no cumprimento das tarefas. O Sol em Peixes lhe aguça muito a mente, todavia a Lua lhe relembra que deve aliar a prática à teoria. Fluidez no campo material.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua Crescente lhe traz maior necessidade de se expressar, se divertir, comunicar à sua maneira e se aventurar. Terá maior centramento e estará mais expressivo no seu lado lúdico. O Sol em Peixes lhe traz consciência de seus valores e a Lua recebe esta influência, lhe tornando mais expressivo e seguro na expressão criativa.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A Lua Crescente lhe aumenta muito a sensação de lar, raízes e pertencimento. Terá maior leveza e entendimento ao encarar suas próprias emoções. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de sua sensibilidade. A Lua recebe esta influência e lhe faz mais expressivo nas suas emoções e sentimentos, mas com leveza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique