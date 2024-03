Intensidade emocional objetiva

A Lua entra no signo de Gêmeos, trazendo um colorido mais leve e objetivo para com as emoções. Capacidade de raciocinar em cima das emoções e trazer estes conteúdos para o campo intelectual. O trígono a Plutão em Aquário nos estimula a aprofundar em questões emocionais desafiadoras, mas sob um tom racional, inovador e alternativo. Intensidade emocional que pode se processar com leveza e racionalidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz muitas emoções para o campo mental. Busque raciocinar em cima disto e também dialogar e dividir com os outros seus sentimentos. O aspecto a Plutão mostra que há uma busca por inovar estas emoções sob um prisma transformador. Relações de amizade e/ou grupos podem ser importantes para lhe auxiliar neste processo transformador.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas emoções passam hoje muito pelo campo da vida material, em especial finanças, valores e/ou carreira. Busque ventilar tais emoções a partir de análises mais objetivas e diálogos construtivos. Questões ligadas a figuras de autoridade e valor carecem de um olhar mais profundo e honesto. Busque usar deste magnetismo para crescer na vida material e vibrar abundância.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona suas emoções, questões subjetivas, passadas e/ou familiares. Busque usar seu natural dom de bom humor, raciocínio e lógica para ventilar tais questões. O aspecto a Plutão mostra grande força de vontade para construir um futuro totalmente novo, mas que lhe pede um certo nível de desapego de alguns aspectos do seu passado.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, está agora em seu setor mais subconsciente, trazendo questões à tona. Mas você tem um dom natural de lidar com tais questões e deve buscar entender, dialogar e raciocinar sobre tais questões. A posição de Plutão mostra que você está num grande período de transformações profundas, mas que deve ser bastante objetivo, mudando o que for necessário.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Hoje suas emoções se ligam mais à esfera do social, amizades e do coletivo. Busque doar o melhor de si, cuidar, mas também deve evitar os excessos emocionais. Busque entender suas motivações de pertencimento a grupos e como contribuir com seu melhor. Transformações no casamento e parcerias também estão lhe fazendo mudar sua relação com as relações coletivas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz emoções ligadas à carreira, trabalho, compromissos e autoridade. Busque entender suas emoções com um tanto mais de análise objetiva. Questões emocionais com figuras de autoridade também lhe pedem esta ponderação. A posição de Plutão lhe aumenta mais o senso crítico e a vontade de fazer grandes mudanças em sua vida material, facilitando o processo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A posição lunar de hoje lhe faz um tanto mais aventureiro, otimista e intenso na expressão de suas emoções. Mas lembre-se de usar de bom humor, racionalidade e objetividade para que seja produtivo. O aspecto a Plutão lhe intensifica a necessidade de ser você mesmo, de forma autêntica e sem máscaras. Aproveite este momento para buscar quem você é em essência.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Hoje você passa por um processo de reciclagem emocional intensa. A Lua lhe pede que aprofunde, mas sem perder o tom de racionalidade e objetividade. Dialogar sobre as emoções pode ser produtivo. Plutão, seu regente, lhe faz transformar radicalmente seu passado, raízes, família e emoções, o que facilita a mutação que ocorre agora. Deixe ir o passado que não lhe ajuda e busque o novo.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)





Questões emocionais nas relações, parcerias e/ou casamento são ativadas hoje pela posição lunar. Será preciso ter abertura emocional e diálogo honesto para processar tais emoções. Plutão lhe facilita agora expressar e falar sobre suas emoções mais profundas, o que por sua vez pode ser um ponto fundamental para que certos hábitos passados no relacionar sejam transformados.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas emoções passam hoje muito pelo campo da vida material, em especial no campo do trabalho, rotinas, saúde e finanças. Busque entender padrões emocionais ou repetitivos que possam estar atrapalhando sua produtividade. O aspecto a Plutão no seu campo financeiro mostra que você está se aprofundando num senso de valor próprio e isto se reflete em como você deve se sentir quanto ao seu trabalho e corpo físico.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A posição lunar de hoje lhe traz um tanto mais de enraizamento em si mesmo, seu poder pessoal e criatividade. Mas lembre-se de usar de sua natural racionalidade para não exagerar. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe fazendo aprofundar em si mesmo, sua individualidade e poder. Isso facilita agora essa conexão com o que é essencial em si mesmo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções estão hoje voltadas para o lar, família, passado e sua subjetividade. Busque usar de racionalidade e bom humor para lidar com tais questões com sucesso. Plutão tem lhe feito lidar com certos aspectos subconscientes desafiadores, mas também lhe possibilita curas profundas e verdadeiras. Se permita a transformação de questões emocionais e pessoais, assim como processos terapêuticos que facilitem isto.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique