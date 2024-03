Mudança nos quadros da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo de Minas Gerais (Secult). A arquiteta e urbanista Nathalia Larsen assume, a partir de sexta-feira (1/3) a subsecretaria de Cultura. Ela entra no ligar de Igor Arci.

LEIA: O alemão 'A sala dos professores', que concorre ao Oscar, estreia hoje



Graduada pela Universidade Bauhaus, na Alemanha, Nathalia é também especialista em arte contemporânea pela PUC Minas. Mestre nas áreas de cultura e ambiente urbano, assinou a curadoria de diversas exposições, planos museográficos e tem expressiva produção bibliográfica na área de artes, cultura e patrimônio histórico no Brasil e no exterior. Atuou ainda no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).

Nathalia Larsen deixa a presidência do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de São João del-Rei para assumir o novo cargo. Em nota, ela informou:

“Recebo com alegria o convite do secretário Leônidas Oliveira, com quem estudei na Espanha. A cultura e a arte são fundamentais para o desenvolvimento humano, social e econômico dos povos. Minas Gerais possui um extenso acervo vivo de artistas, expressões e, de forma muito especial, uma belíssima cultura popular e tradicional que precisa ser valorizada e difundida. É dever de todos nós, nesse sentido, contribuir para a elaboração, com diálogo amplo, de políticas públicas para o setor da cultura mineira. Esse é meu desejo e principal intenção”.