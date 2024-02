Os trabalhos em exibição no museu no West Bank, que foi fechado após os ataques a Israel, em 7 de outubro, foram emprestados por universidades, centros culturais e colecionadores

Um museu na Cisjordânia ocupada apresenta uma exposição de obras de arte e artefatos da Faixa de Gaza, em solidariedade com este território, devastado pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O objetivo da exposição é "preservar o patrimônio palestino que foi destruído pela guerra em Gaza", segundo afirmou Ehab Bessaiso, ex-ministro da Cultura palestino e um dos responsáveis pelo museu do município de Bir Zeit, no Centro da Cisjordânia.

O conflito, que eclodiu com o ataque do Hamas em 7 de outubro, no Sul de Israel, deixou um grande número de mortos, mas também danos culturais irreparáveis ao patrimônio palestino.

A exposição quer ser "um espaço alternativo ao que existia em Gaza antes dos incêndios da guerra o destruírem", explicou o museu.

Além de peças contemporâneas, a exposição contém antigas pinturas tradicionais ou roupas típicas do território, assim como objetos arqueológicos, disse o ex-ministro palestino.

A mostra busca apresentar "o cenário artístico de Gaza de uma nova forma", que ajuda "a enfrentar os desafios e as dificuldades que os artistas e a cultura sofrem em Gaza", disse Bessaiso.

A galeria prospera na solidariedade: o museu recebeu "o trabalho de centenas de artistas" de Gaza que estavam nas mãos de universidades, centros culturais e indivíduos na Cisjordânia.

Alguns dos artistas com obras na exposição foram mortos na guerra, de acordo com o curador da mostra ZAIN JAAFAR/AFP

Rastro de destruição

Segundo o Ministério da Cultura palestino, 24 centros culturais foram danificados ou completamente destruídos pela guerra na Faixa de Gaza.

Entre os afetados estão o museu Al Qarara, rodeado por colunas romanas com 5 mil anos, um antigo porto fenício e o centro cultural Rashad Shawa, com teatro e biblioteca.

A exposição é "uma viagem pela arte palestina a partir de Gaza, especialmente depois do assassinato de dezenas de artistas, escritores, poetas e jornalistas", afirmou Bessaiso.

"Esta viagem afirma a unidade do povo palestino que a ocupação (israelense) está tentando destruir", acrescentou.

"É bom ver o trabalho dos artistas de Gaza aqui na Cisjordânia, especialmente porque não há mais lugar para exibi-lo em Gaza depois de toda a destruição", disse Alma Abdulghani, uma visitante de 30 anos.

Ocupada por Israel desde 1967, a Cisjordânia tem 3 milhões de habitantes palestinos e cerca de 490 mil israelenses estabelecidos em colônias consideradas ilegais pela ONU e pelo direito internacional.

"Guerra insensata"

A exposição também narra os danos causados pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Na sala principal, os escombros, o zumbido dos drones de vigilância israelenses e as sirenes das ambulâncias que transportam feridos mergulham os visitantes na realidade dos habitantes de Gaza.

Os nomes dos 115 artistas expostos estão inscritos na entrada da exposição. Alguns deles morreram durante a guerra.

"A exposição é um lembrete da solidariedade entre a Cisjordânia e Gaza", disse Mohamed al Huwajia, um artista de Rafah, cidade no extremo Sul da Faixa. "Isso afirma que ainda existimos."

Na mostra, uma série de pinturas de Tayseer Barakat, nascido em Gaza mas morador da Cisjordânia desde 1984, traz mensagens e reflexões sobre a guerra.

"Como perder mais de 7 mil crianças? Fazendo chover bombas umas sobre as outras e evitando que sejam retiradas dos escombros", diz uma delas.

"Como perder uma população de 2 milhões e meio de pessoas? Cortando comunicações, eletricidade, água e vida", diz outra.

A série é "uma mensagem e uma expressão do que vi e ouvi que o nosso povo em Gaza está vivendo nesta guerra insensata", afirma o pintor.