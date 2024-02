Morreu, neste domingo (18/2), o acadêmico e escritor Rui Mourão. Nascido em Bambuí, Minas Gerais, em 18 de abril de 1929, o escritor era formado em Direito e possuía mestrado em Letras. Mudou-se para Brasília em 1963 e, desde então, residia na cidade.

Rui atuou como professor universitário, romancista, novelista, crítico, ensaísta, editor do Suplemento Literário do “Minas Gerais”, diretor do Museu da Inconfidência e diretor executivo da Fundação de Arte de Ouro Preto.

Além disso, foi co-fundador da Associação Nacional de Escritores e recebeu diversos prêmios literários.