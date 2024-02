Abrindo a mente

A quadratura entre Mercúrio em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje questionamentos mentais. Estamos perceptivos intelectualmente, mas também será preciso enxergar o plano maior das coisas e as questões pragmáticas, saindo dos excessos da teorização. Cuidado com excessos na comunicação ou exagero quanto aos fatos objetivos. Somos convidados a sair da rigidez mental e abrir a cabeça para novas e melhores possibilidades. A Lua entra em Peixes, trazendo também um tanto de desapego e abstração.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua mente se volta muito neste momento para os grupos, amizades e para a coletividade no geral. Todavia, há também um forte senso de valor próprio em processamento dentro de si. Pode ter de confrontar ideias enrijecidas das massas, das relações ou online, mas busque não ser obstinado. Também algumas ideias suas pode precisar de reajuste e que você abra sua mente para novas possibilidades.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua mente está neste momento voltada para compromissos, estruturações e ordenação. Todavia, Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido novas perspectivas e inovações, o que pode chocar agora com o já estabelecido. Busque ser mais maleável; as mudanças do momento tendem a ser benéficas, mesmo que você ame o conforto do tradicional. Cuidado com a fala com autoridades ou no campo profissional.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Você está focado em metas futuras, fé, crenças, princípios, estudos superiores, viagens e o que você deseja. Todavia, precisa também escutar a voz de suas emoções profundas para não embarcar em rumos errados ou ditados pelo coletivo. Se permita meditação, introspecção e escuta ativa de suas emoções para abrir sua cabeça para novas possibilidades.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente faz um mergulho profundo em suas emoções e isto pode ser muito curativo agora. Todavia, precisa fazer isso com um tanto mais de objetividade, frieza e otimismo. Busque não exagerar na expressão de suas emoções e nem faça dramas com o que não precisa. Novas ideias, amizades ou abordagens alternativas podem lhe propiciar o entendimento emocional e cura de forma objetiva e saudável.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua via comunicativa e intelectual está muito voltada agora para o outro, as relações, parcerias e acordos. Todavia, será preciso cuidado para não exagerar nestes contextos. Saiba negociar sendo fiel e si mesmo, mas sem precisar forçar seu ponto de vista. Busque uma visão mais ampla e objetiva sobre o outro, sabendo se dar a devida liberdade e ao outro igualmente.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Sua mente está voltada para seu setor natural do pragmatismo, hábitos, rotinas, trabalho e saúde. Todavia, o aspecto a Júpiter lhe questiona se alguns destes não tem lhe levado a viver de forma robótica e sem consciência. Busque significado, liberdade e novas visões de mundo para incrementar sua vida material. Atenção aos exageros de comunicação no trabalho ou com prestadores de serviço e colegas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente está voltada agora muito para sua autoexpressão, criatividade, alegria, romances e aventuras. Há uma leveza de ser e criar em alta. Todavia, você é lembrado que não deve ignorar suas emoções profundas, aprendendo a integrá-las no processo de comunicar a si mesmo. Evite exageros dramáticos, mas também não suprima aquilo que merece ser ventilado e comunicado.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Sua mente sonda agora questões emocionais, familiares, passadas e subjetivas. Esse pode ser um processo profundo do momento (Plutão, seu regente, está aqui também). Todavia, deve também buscar um tanto de equilíbrio e objetividade nesta busca. Evite excessos e dramas na comunicação com o parceiro e também no contexto familiar. Abra sua mente para enxergar as emoções com mais realismo e frieza.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Seu setor mental está altamente mobilizado e suas ideias rápidas e ativas. Todavia, Júpiter, seu regente, lhe pede um tanto mais de realismo, pés nos chão, realização de tarefas e andamento da vida material. Busque aliar a teoria à prática e saiba modular sua comunicação e mente com um senso de maior valor pragmático. Cuidado com excessos na comunicação no geral.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente está voltada agora para seu campo material, de valores, finanças, talentos e conforto físico. Há busca por estabilidade e constância. Todavia, você também é motivado a se expressar de forma mais corajosa, criativa e se arriscando mais. Busque usar os recursos com coragem, mas também sabedoria, evitando excessos. Atenção para a rigidez nos pontos de vista para não se tornar duro.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais mental e voltado para seu ponto de vista pessoal. Todavia, também está sendo estimulado a vivenciar o campo emocional e algumas emoções podem vir à tona. Evite excessos dramáticos na comunicação, mas busque a orientação interna para reavaliar algumas ideias e posicionamentos acerca de si mesmo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)





Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Sua mente está voltada agora para o reino das emoções subconscientes, do espiritual e do sutil. Todavia, também seu campo intelectual objetivo está ativo. Busque trazer um tanto dessa objetividade para não se perder em pensamentos abstratos, mas para processar e entender as importantes mensagens que vem do campo sutil.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique