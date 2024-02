A cantora Ludmilla mostrou, durante um show nesse sábado (3/2), no Rio de Janeiro, que não leva desaforo para casa de jeito nenhum. Durante sua apresentação a cantora se irritou com uma pessoa na plateia jogando água nela e rebateu a atitude devolvendo a jogada de água para o (a) possível fã.

Um vídeo da cantora Ludmilla arremessando um líquido na plateia viralizou nas redes sociais neste domingo (4/2). O flagra, registrado pelo público, foi feito na noite anterior quando a artista se apresentava em Jurerê, em Santa Catarina.

Durante as imagens, é possível observar que, enquanto Lud cantava o hit "Macetando", ela anda de um lado do palco para o outro e pega um copo, aparentemente com água. Depois ela volta ao ponto inicial e atira o líquido contra um grupo de pessoas.

Após a cantora devolver na mesma moeda, ainda acena com as mãos para o grupo. Por fim, ela é contida pelo segurança, que a encaminha para o centro do palco.

Macetando, sem desafinar



Nas redes sociais, o público reagiu ao comportamento da cantora destacando com positividade a sia atitude. “Eu tô morrendo que jogaram bebida na Ludmilla e ela foi retribuir jogando de volta. E na maior plenitude sem desafinar e cantando Macetando ”, disse uma página na rede social X, antigo Twitter.

Ludmilla, sem desafinar, jogando água em quem estava jogando água o show inteiro nela ????? pic.twitter.com/N7L2O8XnZP — Africanize (@africanize_) February 4, 2024

tudo nesse vídeo é perfeito: o sorriso da ludmilla depois de jogar a água, ela dando um "tchauzinho" com a mão e depois saindo saltitante kkkkkk pic.twitter.com/eDWSq5p3uM — ???????????????? (@piscianice) February 4, 2024