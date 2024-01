Após fazer diversas revelações sobre o término do namoro com Justin Timberlake em sua autobiografia, Britney Spears fez uma publicação nesta segunda-feira (29/1) em que se desculpa pelos comentários no livro "The woman in me". A cantora declarou que foi traída com outra celebridade por Timberlake. Além disso, revelou que fez um aborto porque o ex-namorado "não queria ser pai".

O lançamento da autobiografia de Britney fez vários de seus fãs se voltarem contra Justin. Mas nesta segunda-feira (29/1) ela resolveu selar a paz, publicando um vídeo em que seu ex-namorado se apresenta no programa "Saturday night live", ao lado de Jimmy Fallon.

“Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi em meu livro. Se ofendi alguma das pessoas com quem realmente me importo, lamento profundamente”, escreveu no Instagram. A página da Princesinha do Pop é fechada, e somente quem ela autoriza consegue ver suas postagens.

Britney ainda elogiou o trabalho do ex. "Eu também queria dizer que estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, ‘Selfish’. É tão boa – e como é que toda vez que vejo Justin e Jimmy juntos, eu rio tanto?", publicou.

A cantora lançou em 2011 uma música homônima. Alguns dos fãs de Britney chegaram a fazer campanha para colocar "Selfish" acima da música de mesmo nome de Timberlake. Justin e Britney namoraram entre 1999 e 2003.

O casal era queridinho da mídia. O relacionamento acabou após a gravidez de Britney. Em sua autobiografia, lançada em outubro do ano passado, a cantora disse que, naquele momento, não sabia se o aborto era a decisão correta. "Se tivesse sido deixado sozinho, nunca teria feito isso. (...) E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai”, diz um trecho do livro.

As alegações geraram uma reação negativa nas redes sociais. Na época, Timberlake desativou os comentários do seu perfil por um período. Apesar de não se manifestar após o lançamento do livro de Britney, Justin chegou a pedir desculpas à cantora em um post no Instagram feito em 2021.

“Entendo que falhei nesses momentos e em muitos outros e me beneficiei de um sistema que tolera a misoginia e o racismo. Quero pedir desculpas especificamente a Britney Spears e a Janet Jackson individualmente, porque me importo e respeito essas mulheres e sei que falhei”, publicou.

O cantor não defendeu a irmã de Michael Jackson depois da enxurrada de críticas que a cantora recebeu após a apresentação dos dois no Super Bowl de 2004. No show, Justin abaixou o bustier de Janet durante a performance de "Rock your body", que diz "aposto que vou ter você nua até o fim desta canção". Com o movimento, Timberlake deixou o seio de Jackson exposto para a plateia e milhões de telespectadores. Janet chegou a ser boicotada em eventos e apresentações.