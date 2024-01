O Seminário Ocupação Machado de Assis, promovido pelo Itaú Cultural, será transmitido ao vivo gratuitamente pelo YouTube, oferecendo 13 mesas de conversa até o próximo domingo (4/2). Nesta terça-feira (30/1), das 10h às 11h30, será discutido o tema “Eterno contemporâneo” pelos professores e pesquisadores Hélio Seixas Guimarães, Henrique Marques Samyn e Luciana Antonini Schoeps. A mediação é da doutora em letras, Fernanda Miranda.

Das 15h às 16h30, a mesa “Quantas imagens de Machado cabem na história?” vai reunir Senegambia, artista e designer gráfico; Caio Rosa, fotógrafo e pesquisador; e Juh Almeida, especialista em afrovisualidades e cinema experimental. A transmissão ocorrerá no canal do Itaú Cultural no YouTube.