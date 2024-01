Expansão e prosperidade

O trígono entre Júpiter em Touro e Vênus em Capricórnio traz para hoje um movimento facilitado em relação à vida financeira, valores e posses. Ambos em signos do elemento terra, nos trazem pragmatismo, mas com confiança e senso de fé no futuro. Também auxilia nas relações, nos fazendo encontrar um equilíbrio entre compromisso e liberdade. Busque viver seus potenciais de prosperidade hoje com alegria e otimismo.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você vive agora um forte senso de expansão de valores pessoais, talentos e finanças. Isso tudo se alinha hoje com uma forte motivação de mostrar seu melhor no mundo lá fora, na carreira e nos compromissos. Expansões financeiras e melhorias facilitadas por boas relações com autoridades ou pelo uso de seu magnetismo perante o público. Busque a alegria de expandir, mas sem perder o realismo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você está expandindo a si mesmo e hoje há um facilitado alinhamento com seus princípios, fé e o que há de melhor em seu caminho. Estará enxergando melhores possibilidades, o que por sua vez lhe motiva a sair da zona de conforto e buscar melhores paragens e possibilidades para si mesmo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há agora uma intensa motivação para que haja mais partilha, afetividade e sexualidade em sua vida, mas sem perder o realismo e senso de limites. Você passa por mudanças psicológicas, emocionais e/ou espirituais que lhe facilitam a libertação de aprisionamentos da partilha, lhe abrindo mais para a sensibilidade e sua capacidade de prosperar em conjunto.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento lhe traz libertação quanto a padrões ligados ao amor, romance e parcerias. Momento benéfico para se olhar para o outro com seriedade, mas também liberdade e respeito aos limites (seus e do outro). Novas ideais lhe facilitam encontrar novas formas de se relacionar, estando ou não numa relação. Amor e amizade alinhados em harmonia.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Grandes expansões se processam em sua carreira, autoridade e compromissos. Busque inovar e se entregar para novos rumos. Há um bom aspecto hoje que lhe facilita colocar essa intensa energia à serviço de gerar valor, buscar boas parcerias de trabalho e melhorar seus esforços diários. Vivência da vibração da prosperidade, mas tendo uma base realista e pragmática.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O bom aspecto do céu de hoje nos demais signos do elemento terra lhe trazem maior confiança em si mesmo. Você está vivendo o prazer de ser você mesmo e isso lhe facilita crescer, expandir e ter mais fé na vida. Poderá enxergar e/ou viver novas possibilidades de crescimento. Tenha fé na vida e em si mesmo e busque ampliar seus horizontes.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Você está mais ligado às questões de valores e relações familiares. Hoje isso é beneficiado por um senso otimista quanto às transformações em libertações deste setor. Transformações emocionais se processam e lhe permitem ter mais maturidade para viver os valores partilhados sem perder o realismo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você passa agora por um estímulo a crescer e expandir em conjunto ao outro, na vida social, comunicações, estudos e afins. A visão do outro pode lhe auxiliar a enxergar mais valor em si mesmo e à sua volta. Trocas leves, amigáveis, mas também realistas e pragmáticas. Viagens e estudos podem ser muito benéficos. Busca por equilibrar as relações e seu entorno.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)





Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado com Vênus. Você está ampliando e renovando sua força de trabalho e hoje isso se alinha a um forte senso de autovalorização e prazer. Busque alinhar seus ganhos com o real valor de seus esforços, buscando prosperidade. Também a saúde e rotinas pedem um tanto mais de prazer e equilíbrio, mas sem perder o realismo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto mais de carisma, amor, beleza e flexibilidade. O bom aspecto a Júpiter lhe facilita expressar um lado mais criativo, alegre e espontâneo, mas sem perder o realismo. Busque viver a riqueza de ser quem você é com autenticidade. Estará bem mais cheio de valor próprio e generosidade a partilhar.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Hoje você é estimulado a buscar riqueza no campo emocional. Está passando por um processo de libertação de padrões familiares antigos, o que hoje lhe facilita uma reciclagem de valores e formas de se relacionar para além de crenças limitantes antigas. Amor mais amplo, espiritual e incondicional é a grande riqueza do momento. Se abra para a transformação bela que se processa dentro de si mesmo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, faz aspecto facilitado com Vênus. Há um intenso estímulo a se comunicar com valor, o que por sua vez encontra ressonância na vivencia de amizades, com grupos e/ou no coletivo. As relações humanas estão beneficiadas, mas devem também abarcar realismo e limites justos. Prosperidade de relações, informações e busca por novidades em alta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique