Carlos Francisco em cena do filme "Estranho caminho", previsto para entrar no circuito comercial ainda em 2024

TIRADENTES (MG) - A diversidade deu o tom do terceiro dia da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A programação deste domingo (21/1) começou com bate-papo do filme “Estranho caminho” (2023), do cearense Guto Parente. À mesa, estavam também os atores Lucas Limeira e Carlos Francisco, que integram o elenco do longa; a produtora Ticiana Augusto Lima e o crítico Bernardo Oliveira.



No filme, David (Lucas Limeira) é um jovem cineasta que volta à sua cidade natal para apresentar seu mais recente trabalho em um festival de cinema. Chegando lá, ele é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia de Covid-19.

Com o imprevisto, David se vê obrigado a procurar o pai, Geraldo (Carlos Francisco, que também esteve em “Marte um”), um sujeito peculiar com quem não fala ou tem notícias há mais de dez anos. Após o reencontro dos dois, coisas estranhas começam a acontecer.

“É importante ressaltar que eu cheguei aos nomes do Lucas (Limeira) e do Carlão (Carlos Francisco) por causa da política pública afirmativa para o audiovisual”, lembrou Guto Parente. “O Lucas tinha feito um filme que saiu por causa da política de ações afirmativas e o Carlão vinha de ‘Marte um’, que também foi contemplado por essa política”, emendou.

Realidade com ficção

A segunda mesa deste domingo foi o debate sobre o filme mineiro “Tudo o que você podia ser”, de Ricardo Alves Jr, com Bramma Bremmer, Aisha Brunno, Igui Leal e Will Soares. Mesclando realidade e ficção, o filme acompanha o último dia de Aisha em Belo Horizonte.

Na companhia de suas melhores amigas (Bramma, Igui e Will), a produção mostra o cotidiano e os encontros entre as personagens, fazendo um retrato afetuoso sobre a família que se escolhe em detrimento da família de sangue.

“É um filme muito importante para nós do elenco, que somos LGBTQIA+, porque ele não coloca nossas personagens como pessoas que precisam ficar se afirmando. São, ao contrário, simplesmente pessoas que existem e vivem como qualquer outra”, disse Aisha.

Os dois filmes estão previstos para estrear no circuito comercial ainda neste ano.

*O jornalista viajou a convite da produção do evento