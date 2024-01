Mel Brooks recebe o Oscar honorário, que homenageia anualmente veteranos do cinema

O diretor americano Mel Brooks, de 97 anos, recebeu na noite da última terça-feira (9/1) o Oscar honorário por sua carreira, mais de meio século depois de ter ganhado sua única estatueta por "Primavera para Hitler".

Durante a noite de gala, Brooks brincou dizendo que se arrependia do ocorrido com seu Oscar anterior, de melhor roteiro original. "Sinto muita falta. Nunca deveria ter vendido", disse ele. "Não vou vender este, juro por Deus", afirmou.

Mestre da comédia em Hollywood, Brooks é um dos poucos cineastas a ganhar os maiores prêmios do mundo do entretenimento, entre eles o Oscar, o Emmy, o Tony e o Grammy.

Além de "Primavera para Hitler" (1967), seus filmes mais conhecidos são "Banzé no Oeste" (1974) e "O jovem Frankenstein" (1974).

Brooks recebeu a estatueta honorária durante o Governors Awards, organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que homenageia anualmente quatro veteranos da indústria voltada para as telonas.

Angela Bassett, ao receber sua estatueta, homenageou atrizes negras pioneiras em Hollywood Robyn Beck/AFP

Atrizes negras

A atriz Angela Bassett, de 64 anos, duas vezes indicada à cobiçada estatueta e conhecida por interpretar Tina Turner em "Tina – A verdadeira história de Tina Turner" (1993), também ganhou o Oscar honorário.

Ao receber o prêmio, Bassett enfatizou que foi apenas a segunda atriz negra a receber esta estatueta honorária, depois de Cicely Tyson.

A intérprete também quis homenagear outras negras pioneiras de Hollywood, como Hattie McDaniel, que ganhou o Oscar por "E o vento levou", em 1940. Meio século depois, Whoopi Goldberg, ganhou um Oscar.

"A minha esperança é que deixemos esta indústria mais rica, mais avançada e mais inclusiva do que a encontramos", disse Bassett.

“Succession” lidera o SAG

Com cinco indicações, a série "Succession" lidera a lista de concorrentes ao SAG Awards, prêmio dado anualmente pelo sindicato dos atores nos Estados Unidos, considerado termômetro para o Oscar.

No cinema, "Barbie" e "Oppenheimer" aparecem com quatro indicações cada. A lista da 30ª edição do SAG Awards foi anunciada na quarta-feira (10/1). A cerimônia de premiação acontece em 23 de fevereiro e será transmitida ao vivo pela Netflix.

Promovido pelo Screen Actors Guild, o SAG Awards contempla exclusivamente trabalhos de atuação. Entre outras indicações, Brian Cox, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen concorrem ao prêmio de melhor ator em série de drama, e Sarah Snook à estatueta de melhor atriz em série de drama por "Succession".