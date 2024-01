Agora é oficial. O SBT renovou os direitos de transmissão da Uefa Champions League até 2027 e continua sendo a casa da Liga dos Campeões na TV aberta brasileira. O acordo feito com a Warner Bros Discovery é válido para as temporadas 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

“Estou muito feliz de poder confirmar que a Uefa Champions League seguirá com o SBT. Os maiores clubes do planeta e os grandes astros do futebol mundial, em jogos emocionantes. Tudo ao vivo, no campo do SBT. E o melhor: com o DNA da TV que tem torcida e um time de narradores, apresentadores e comentaristas de primeira”, comemora a CEO da emissora, Daniela Beyruti.

A renovação reforça os investimentos que o canal tem feito em sua programação e transmissões esportivas, exibidas em Minas Gerais no SBT/Alterosa. Desde a temporada 2020/21, a Liga dos Campeões é transmitida pela emissora. Atualmente, os jogos da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Nordeste também são narrados na telinha do canal.