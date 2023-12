Em alguns anos mais, outros menos, o Brasil sempre revela artistas de qualidade em todas as categorias. Desta vez, alguns até conseguiram chamar a atenção do público internacional, demonstrando que as produções daqui não perdem em nada para as do exterior (apenas no orçamento). Para fazer jus aos cantores e atrizes do Brasil que movimentaram a cultura nacional em 2023, o Correio selecionou quatro artistas que se destacaram e que você deve ficar de olho nos próximos anos.



A revelação baiana



Artista revelação no Prêmio Multishow 2023, cantora baiana Melly divulgação/reprodução Aos 22 anos, a cantora e compositora baiana Melly Louise (leia-se Melí) venceu o prêmio de Artista Revelação do Multishow em 2023 graças ao single Azul. Naquela noite, em 7 de novembro, ela subiu ao palco com Jão, Lulu Santos e IZA pouco antes de se sagrar vencedora para cantar o hit, e movimentou as redes sociais como estava acostumada a fazer. Melly luta por seu espaço na indústria da música desde 2017. Influenciada pelo pai, incorporou nas composições a MPB de Gilberto Gil, Djavan e Tim Maia, adicionando por conta própria elementos do R&B de Amy Winehouse. Em agosto, assinou contrato com a editora Alfonte, que será responsável por administrar o catálogo da artista e por produzir o disco de estreia de Melly, previsto para o início de 2024.





Frango que voa longe



Ana Frango Elétrico Hick Duarte/Divulgação Ela chama atenção pelo seu nome. Para não sermos injustos, a experimentação e a originalidade também são marcas latentes na carreira de Ana Faria Fainguelernt, a Ana Frango Elétrico.

No final de outubro, a artista carioca lançou o álbum Me chama de gato que sou sua, responsável por alçar voos maiores para a cantora de 26 anos. Em entrevista ao Correio em outubro, ela afirmou que é o álbum mais pessoal da vida dela até aqui. “Eu estava há três anos sem gravar algo meu. Cada vez mais tenho tido interesse em produção musical, e sinto que no meu trabalho autoral é onde eu tenho toda a liberdade de experimentação sonora”, contou.







Atriz que quer mais



A Kate de Vai na fé, novela das sete da TV Globo, deu o que falar este ano. GLOBO/REPRODUÇÃO A Kate de Vai na fé, novela das sete da TV Globo, deu o que falar este ano. Clara Onyinyechukwu Mariano Moneke interpretou a personagem e, por pouco, não venceu o prêmio de revelação no Melhores do Ano da emissora. Além da interpretação na produção televisiva, Moneke protagonizou o filme Ritmo de Natal, primeiro longa-metragem do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, fazendo o papel de Mileny.







A tropa do ê ê!



O atabagrime deu o que falar em 2023 DIVULGAÇÃO/reprodução O atabagrime deu o que falar em 2023. O marolento Puterrier, do Rio de Janeiro, ganhou notoriedade no TikTok com a faixa Putaria 2000 e, desde então, está fortalecendo o seu nome no mundo do funk. Neste ano, o artista se apresentou em Brasília duas vezes, a mais notória delas no Festival Coma. Em entrevista ao Correio, concedida em março, Puterrier explicou que o atabagrime é uma mistura dos estilos grime e o ritmo do atabaque, instrumento usualmente tocado em rituais religiosos afro-brasileiros. “Eu amo grime, mas gosto muito mais de funk, então eu não aprofundo meu som tanto no grime para eu poder ter essa liberdade para caminhar por vários lugares”, explicou.



Atrações internacionais



Ao redor do mundo, são incontáveis os talentos que se destacam nas mais diversas áreas artísticas — seja na música, seja no cinema ou na televisão. No entanto, existe um grupo seleto de afortunados que chamou, neste ano de 2023, maior atenção do público. Confira quatro nomes internacionais que sobressaíram nos últimos 12 meses e prometem muito mais para 2024.

Revelação do jazz



Samara Joy posa com os prêmios de Melhor Novo Artista e Melhor Álbum Vocal de Jazz por Linger Awhile na sala de imprensa durante o 65º GRAMMY Awards AFP/REPRODUÇÃO Em fevereiro, os olhos do público brasileiro voltaram-se para a cerimônia de entrega do 65° Grammy Awards — a ocasião foi a estreia de Anitta na premiação internacional, indicada à categoria Artista Revelação. Um novo nome, no entanto, roubou os holofotes da carioca. A vencedora do prêmio foi a vocalista de jazz Samara Joy, de apenas 23 anos. Na mesma noite, a nova-iorquina ainda levou para a casa o troféu de Melhor Álbum Vocal de Jazz, por Linger awhile. A também compositora colheu em 2023 os frutos de uma carreira de destaque que começou em 2019. Comparada até mesmo com artistas renomadas como Ella Fitzgerald, Samara conquistou tanto o público mais velho, trazendo renovação ao jazz, quanto às novas gerações, viralizando no TikTok com vídeos que chamaram a atenção devido à potência vocal da jovem.

Nova geração do pop



artista de 24 anos foi a escolhida para abrir os shows da The Eras Tour na América Latina e conquistou o público com seu carisma e talento, e, no caso do Brasil, paixão pelo país tropical. YOUTUBE/REPRODUÇÃO A The Eras Tour, turnê mundial da cantora Taylor Swift, foi definitivamente um dos acontecimentos mais falados da música neste ano. A artista multipremiada já é grande conhecida do público desde meados dos anos 2000, quando lançou o álbum de estreia Taylor Swift, e, desde então, tem construído uma das carreiras mais bem-sucedidas do pop. Centro das atenções midiáticas, Taylor foi, neste ano, uma das responsáveis por projetar internacionalmente um novo nome da música, Sabrina Carpenter.

A jovem promete ser um dos próximos grandes nomes da música pop.



O despontar do astro teen



Jacob Elordi, em 2023, conseguiu se livrar das amarras dos personagens adolescentes que deu vida no início da carreira AFP/REPRODUÇÃO Nas telonas e no streaming, um nome chamou atenção em 2023: Jacob Elordi. Conhecido pela série Euphoria, da HBO, o ator australiano foi destaque na reta final deste ano protagonizando os filmes Priscilla e Saltburn. Após a repercussão do trabalho de Austin Butler, que deu vida a Elvis Presley em Elvis, Elordi interpreta um novo lado do Rei do Rock no filme que conta a vida do superastro ao lado da esposa Priscilla Presley. Em Saltburn, por sua vez, Elordi vive Felix Catton em um suspense psicológico que conta a história da obsessão de Oliver Quick (Barry Keoghan) pelo personagem do australiano. Protagonista em dois filmes de projeções nacionais, Jacob Elordi, em 2023, conseguiu se livrar das amarras dos personagens adolescentes que deu vida no início da carreira, como em Barraca do beijo, e se mostrou um ator com futuro promissor em Hollywood.



Promessa do cinema



Paul Mescal começa o próximo ano como uma grande promessa do cinema. AFP/REPRODUÇÃO Outro nome que chamou atenção em 2023, Paul Mescal começa o próximo ano como uma grande promessa do cinema. O ator conhecido pela série Pessoas normais foi o escolhido pelo diretor Ridley Scott para dar vida a Lucius, sobrinho de Commodus, na tão esperada continuação de Gladiador.

Em meio à preparação para o maior papel da carreira até então, o irlandês ainda estreou o filme Todos nós desconhecidos, adaptação do romance Strangers (1987), de Taichi Yamada. A produção concorre ao próximo Globo de Ouro, celebrado em 7 de janeiro. Assim como o ano de 2024 começa em grande estilo para Paul Mescal, o início de 2023 também foi de celebração para o ator. O irlandês foi nomeado pela primeira vez ao Oscar, estreando em uma das categorias principais, Melhor Ator,

pelo trabalho em Aftersun.