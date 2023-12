Instrumentista, compositor e arranjador Juarez Moreira se apresenta no Teatro Raul Belém Machado, no Alípio de Melo

O instrumentista, compositor e arranjador Juarez Moreira (foto) encerra a turnê 2023 nesta terça-feira (19/12), às 20h, com show a preços populares (R$ 10, a inteira, via Sympla), no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº – Alípio de Melo).

Este ano marcou a volta definitiva à vida de estrada para o violonista mineiro, que se apresentou por cidades do interior de Minas e capitais como São Paulo e Brasília. Na turnê, junto com Kiko Mitre (contrabaixo) e Lincoln Cheib (bateria), Juarez revisita a sua trajetória e suas influências, criando repertórios exclusivos para cada apresentação.

Entretanto, o artista não deixa de fora obras como "Baião barroco", "Você chegou sorrindo", entre outras que carregam sua marca de autor, além de arranjos para composições de mestres que são fundamentais em sua formação.