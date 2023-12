Uma sonora vaia, do início ao fim. Na noite desta quinta-feira (14/12), durante a abertura do espetáculo que comemora os 35 anos do BDMG Cultural, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o público reagiu a um vídeo enviado pelo governador Romeu Zema (Novo) para marcar a celebração. Não se ouviu uma palavra, já que a plateia, em peso, vaiou.



A manifestação coletiva durou o tempo exato do vídeo. Assim que terminou, quando foi anunciado um novo vídeo, desta vez sobre a história da instituição cultural, houve uma chuva de palmas.



O espetáculo “Sons de uma história”, criado para o evento, celebrou a cultura afro-mineira. Participaram Mauricio Tizumba, Titane, Sérgio Santos, Sérgio Pererê e Raquel Coutinho, que fizeram o show acompanhados de banda formada por instrumentistas que participaram do projeto BDMG Instrumental.



A noite foi aberta de maneira coletiva: da plateia do Grande Teatro chegaram dezenas de integrantes da Guarda de Congo Feminino de Nossa Senhora do Rosário e Irmandade do Rosário os Ciriacos, que se reuniram aos artistas no palco. Deixaram o local, ao contrário do governador, ovacionados.