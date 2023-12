Linda Ramalho elogia o trabalho de Robertinho do Recife no disco: "É a pessoa que melhor entende, musicalmente, de Zé Ramalho neste país"

“Linda Ramalho canta Zé Ramalho” (Avohai/Discobertas) já está rodando nas principais plataformas digitais. Esse é o primeiro álbum da caçula do cantor e compositor paraibano. O trabalho reúne 10 composições de Zé Ramalho, incluindo sucessos como “Chão de giz”, “Frevo mulher”, “Eternas ondas”, “Admirável gado novo”, “Garoto de aluguel” e “Galope rasante”, entre outros, gravados na versão rock and roll. A produção é do instrumentista pernambucano Robertinho de Recife.



A cantora conta que o projeto começou durante a pandemia, quando estava tendo aulas de violão on-line. “Lembro-me que tirei a canção ‘Garoto de aluguel’, que tem quatro acordes, e consegui tocar. Estava aprendendo sobre o campo harmônico das músicas de meu pai. Com o tempo, surgiu a ideia de fazer um Zé Ramalho na versão rock, comigo cantando. Isso é um hábito que tenho desde a banda Linda and the Spacerhearts, quando eu já fazia as coisas do meu jeito.”



Linda lembra que, na adolescência, pegava músicas de divas do pop e fazia, sozinha, a sua versão de voz e violão. “Sempre tive essa pegada. Comentei, então, com meu professor de violão e meu baixista, João Guilherme. Tivemos essa ideia junto. Escolhemos o repertório inspirado nos shows do meu pai, com hits ‘Frevo mulher’, ‘Chão de giz’ e ‘Admirável gado novo’, entre outros.”



SEM “BEIRA-MAR”

Ela lembra que queria incluir no projeto a música ‘Beira-mar’, porém Robertinho a desaconselhou, alegando que ficaria complicado tocar a canção com apenas três instrumentos – na versão original, tem vários. “Trocamos por ‘Pepita de fogo’, por sugestão dele, inclusive nunca vi meu pai tocar essa música ao vivo. No YouTube tem até um vídeo dele, com voz e violão, mas, ao vivo, em shows, nunca vi.”



Com 10 faixas e arranjos feitos por João Guilherme, o disco ficará somente no streaming. O clipe de “Chão de giz” também já está rodando no YouTube. Segundo a artista, o resultado do novo trabalho saiu melhor do que o esperado.



“Quando fomos gravar com o Robertinho, no estúdio dele, em Teresópolis, no Rio, já estávamos com os arranjos prontos. Mas só que ele foi lapidando, mudando algumas coisas, acrescentando uma guitarra e colocando alguns efeitos”, destaca Linda revela que a ideia de convidar Robertinho partiu do seu guitarrista, enquanto ele assistia a um documentário sobre o músico pernambucano. “China me perguntou: ‘Por que não gravamos um disco com o Robertinho de Recife?’. Falei com Robertinho, que topou na hora. Ele é a pessoa que melhor entende, musicalmente, de Zé Ramalho nesse país. Já trabalhou com várias pessoas fazendo versões, principalmente de rock, das músicas de meu pai.”



VOLUME 2 NO FORNO

Ela lembra ainda que é a primeira cantora a gravar um disco “canta Zé Ramalho.” Linda já pensa em gravar um volume 2 no futuro. “Antes quero fazer um disco de autorais. Tenho vontade sim de fazer um ‘Linda Ramalho canta Zé Ramalho 2’. Até já pensei em algumas músicas como ‘Jardim das acácias’, que tem uma pegada rock, com a guitarra de Pepeu Gomes, ‘Canção agalopada’, ‘Krýptônia’, ‘Força verde’ que também são hits. Zé Ramalho é rock.”



Com a proximidade das festas de fim de ano, Linda afirma que pegará a estrada com o novo trabalho só em 2024. “Com Natal e réveillon, prefiro deixar o disco solto um pouco para as pessoas ouvirem, porque todos conhecem as músicas originais, mas não as minhas versões. Vamos deixar a turnê para o ano que vem.”



Além de Linda (voz), participaram da gravação um power trio formado por João Guilherme Ferreira (baixo e arranjos), Jefferson “China” Cardim (guitarra) e Caco Braga (bateria). A capa do álbum foi inspirada na de "A terceira lâmina" (Epic Records), álbum de Zé Ramalho lançado em 1981. “Preparamos dois arranjos para cada música, com o Robertinho dando a pincelada final. Com isso, conseguimos chegar no melhor formato para as versões. Cantei alguns versos de um jeito mais falado, coisa que antes não fazia.” Ela ressalta que o disco é um convite para dentro de si, onde o seu lado pessoal encontra o profissional.

Capa do álbum é inspirada no disco "A terceira lâmina" , gravado por Zé Ramalho em 1981 Reprodução

“LINDA RAMALHO CANTA ZÉ RAMALHO”

Disco de Linda Ramalho

Selo Avohai/Discobertas

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais