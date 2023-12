Clássicos do cinema da década de 1930 que continuam encantando crianças e adultos, os filmes “Branca de Neve e os sete anões” (1937), “O mágico de Oz” (1939) e “Frankenstein” (1931) serão exibidos na telona do Cine Humberto Mauro nesta segunda (4/12), em sessão tripla com entrada franca.

No primeiro, a rainha vilã envenena a garota inocente e bela; em Oz, a menina Dorothy vive aventuras ao lado do Homem de Lata e do Espantalho; já “Frankenstein” traz o cientista maluco que junta pedaços de cadáveres para formar a criatura bizarra que ganha vida própria, foge e aterroriza o mundo.





“Branca de Neve e os sete anões”, de David Hand, Ben Sharpsteen, Larry Morey, Perce Pearce, Wilfred Jackson e William Cottrell, será exibido às 16h. “O mágico de Oz”, de Victor Fleming, às 18h. A sessão de “Frankestein”, filme de James Whales, começa às 20h15.

A promoção é do programa História Permanente do Cinema. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).