Amigos por causa de Paul Mc Cartney, fãs do ex-Beatle, alguns agora com filhos, repetem a homenagem de 10 anos atrás

Era uma tarde de maio de 2013, a poucos dias do primeiro show de Paul McCartney em Belo Horizonte. A cidade estava em contagem regressiva à espera do ídolo – na Praça do Papa, um grupo de fãs cantava “Hey Jude”, a pedido do Estado de Minas. Seguravam cartazes inspirados na letra da música, homenagem que estampou a primeira página do jornal no dia da estreia de Paul no Mineirão.



A demonstração de amor chegou ao ídolo, que postou a capa do EM na sua conta oficial do Twitter. Dez anos depois, quando o ex-Beatle retorna à capital, o grupo volta ao mesmo lugar, com o mesmo entusiasmo de antes.



Aquela tarde de 2013 entrou para a história desses beatlemaníacos, assim como o primeiro show do artista na capital, no dia 4 de maio. “Senti que participei efetivamente deste momento histórico de Paul em BH. Foi uma oportunidade de deixar público o nosso amor por ele em um local tão significativo da cidade”, diz o eletricitário João Francisco Cornelio, mais conhecido como Johnny.



O jornal impresso foi emoldurado, guardado por cada fã, mostrado como recordação. “Até quem não participou guardou aquela imagem na memória como referência do primeiro show de Paul em BH. Foi muito marcante”, conta Johnny.

Refrão de "Hey Jude" inspirou o encontro de 2013, registrado no Twitter de Paul McCartney Tulio Santos/EM/D.A Press/1/5/13

Na época, a reportagem reuniu 18 fãs do ex-Beatle. “Tinha chegado de Manaus para o show e estava aproveitando para conhecer a Praça do Papa. Vi a reportagem com o grupo, contei que também era fã e entrei para a foto. Ali, fui acolhido definitivamente por BH e, por alguns instantes, me senti mineiro”, lembra o advogado Erick Lorenzzo. No mesmo dia, foi convidado pelos novos amigos para assistir ao show de uma banda cover dos Beatles em um bar da capital.



A homenagem virou amizade. Ao longo desses 10 anos, eles mantiveram um grupo de WhatsApp, passaram a se encontrar, a ir a shows e a se comunicar quase diariamente. Tornaram-se amigos com uma paixão comum: os Beatles, especialmente Paul.



Reencontro e “aquecimento”

No sábado (2/12), a pedido do EM, eles se reencontram na Praça da Papa para matar a saudade daquele dia de 2013, uma espécie de “aquecimento” para o show deste domingo (3/12). Em uma década, muita coisa mudou. O representante comercial Diego Steinberg e a advogada Thaís Aguiar eram namorados em 2013 e, atualmente, estão casados, com dois filhos.



“Nós envelhecemos, a família cresceu e o grupo aumentou, mas o amor pelo Paul não mudou. Os Beatles embalam a nossa vida desde sempre e estamos passando essa paixão para os nossos filhos. O nosso Mateus, de 5 anos, irá ao show pela primeira vez na segunda-feira”, orgulha-se Thaís.



Nem todos puderam estar ali novamente. Alguns não foram encontrados pela reportagem, outros tiveram compromissos e há quem já se foi, como é o caso de Fábio Gontijo Saliba, que faleceu de câncer em 2019. Sua mulher, a economista Raquel Rocha Saliba, e a filha Victoria o representaram no reencontro de ontem.



“Em 2013, não pude estar e ele voltou feliz para casa por ter feito parte da homenagem. Se ele estivesse aqui hoje, estaria radiante”, aposta Raquel. “Hoje, 10 anos depois daquele dia, sinto-me novamente na mesma situação e ansioso para ver o Paul. Ele é o assunto do qual mais gostamos de falar”, conta Diego Steinberg.

Público no Mineirão agradece a presença de Paul McCartney em BH, em 2013 Sergio Rodrigo Reis/EM/D.A Press/4/5/13



Boa parte dos fãs da foto em homenagem a Paul em 2013 participa do New Magical Mystery Tour Fan Club. O grupo foi criado na época do primeiro show do ex-Beatle em São Paulo, em 3 de dezembro de 1993.

“Organizamos uma excursão de ônibus de BH para a capital paulista e nessa viagem nasceu o fã-clube. Ele não tem nada de formal, a ideia sempre foi conviver com pessoas que amam esse grande artista”, conta Johnny.



Com o lema “Se a vida nos separa, Paul nos une”, o grupo completa trinta anos neste domingo (3/12). Ontem, a turma se reuniu em uma festa em BH, carinhosamente chamada por eles de “Pré-Paul”. São cerca de 40 integrantes de várias cidades do Brasil que carregam o sonho de, um dia, poder encontrar e abraçar o velho amigo Paul. Segundo eles, são muitos shows, estradas, encontros, choros e risos. E a homenagem do EM entra nessa história como um momento eternizado.



“Nosso ídolo tem o poder de unir pessoas, seria um sonho conhecê-lo”, diz Diego Steiberg. “Enquanto ele estiver vivo e fazendo turnês, a chama estará acesa. Cada show a que vamos é uma forma de retomar o sonho, a juventude. Temos de aproveitar ao máximo, porque uma hora vai acabar”, conclui Johnny.

“GOT BACK TOUR”



. Neste domingo (3/12) e segunda-feira (4/12), às 20h, na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202, bairro Califórnia). Ingressos para amanhã à venda no site Eventim. Inteira: R$ 480 (cadeira superior), R$ 600 (nível inferior sul), R$ 780 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Meia na forma da lei.



. A Arena MRV disponibiliza estacionamento, com reserva pelo site (parceiros.estapar.com.br), mediante pagamento de R$ 140 (carros e motos) ou R$ 160 (vans).



. Serviço de transfer oficial: R$ 100, com quatro ônibus saindo do Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1.911), Lourdes (Av. Olegário Maciel, 1.516), Savassi (Rua Alagoas, 626) e Belvedere (Rua João Antônio Azeredo, 301). O voucher deve ser adquirido pelo site go2events.com.br.