Duelo de MCs vem reunindo multidão de jovens no Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH

A 11ª edição do Duelo de MCs Nacional chega ao fim neste domingo (3/12), a partir das 13h, debaixo do Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH. Rappers de todos os estados do Brasil concorrem a prêmios no valor de R$ 40 mil.



Todas as batalhas serão transmitidas ao vivo no canal oficial da Família de Rua, organizadora do evento, no YouTube. Minas será representada pelo belo-horizontino Lorran e por Martzin, natural de Azurita, distrito de Mateus Leme. Kaemy, de Goiás, é a única mulher entre os finalistas.



“As pessoas vêm dizendo que esta edição promete muito. Talvez seja uma das mais importantes e mais disputadas, pensando na parte técnica. Temos grandes MCs concorrendo, dois que já são campeões, alguns que estão vindo a BH pela terceira vez, com bastante experiência. Também tem muita gente nova e boa vindo com gás”, afirma Pedro Valentim, o PDR, organizador do Duelo.

Os veteranos são Japa (BA), Kaemy (GO), Havel (MT), Neo (RJ), Vinicius ZN (PE), Vitu (PE), Miliano (MS), vencedor do Duelo em 2018, e MCharles (CE), vencedor em 2019.



Outros concorrentes são Elle (AM), Pugga ZS (RO), Wm (AC), Barroso (AP), Filipim (TO), Nativo (PA), Davieno (RR), Pitbull (SE), Kire (AL), Aleson (PI), Hades (MA), Texas (ES), Rank (PB), Nick (RN), Cigano (MT), Gomes (DF), Kroy (SP), Adilsin (PR), Wg (SC), PH Original (RS), Yoga (BA), Khiphop (SE), Lorran (MG) e Martzin (MG).



O coletivo mineiro Ruadois, grupo de música eletrônica periférica, vai fazer show no intervalo com participação especial da MC Inza Princess. n

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

