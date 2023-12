Trailer do filme 'Turma da Mônica jovem: reflexos do medo'

Do bairro do Limoeiro para as telonas. Maurício de Sousa anunciou, nesta sexta-feira (1º/12), a data de estreia de "Turma da Mônica jovem: reflexos do medo", durante um painel na Comic Con Experience - CCXP, em São Paulo. O filme mistura aventura e suspense e chega aos cinemas no dia 18 de janeiro.

Além da data de estreia, os fãs puderam conferir o novo trailer do longa, que dá vislumbres sobre o vilão da trama. "Turma da Mônica jovem: reflexos do medo" acompanha o primeiro dia de aula do Ensino Médio da turma do bairro do Limoeiro, quando Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Théo Salomão) e Milena (Carol Roberto) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e decidem tomar uma atitude para impedir que isso aconteça. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

A Mauricio de Sousa Produções revelou ainda que "Reflexos do medo" inicia um novo momento na turminha nos cinemas. Marcos Saraiva, neto de Mauricio e diretor executivo da MSP, contou que prepara uma quadrilogia para a versão adolescente da Turma da Mônica.

"O elenco está maravilhoso, o filme está maravilhoso. Estamos apaixonados por esse filme, ansiosos pela sequência, porque já é realidade o projeto de quatro filmes", disse. No entanto, ele não deu detalhes sobre os outros três filmes.

‘Chico Bento e a goiabeira maraviósa’

Além de ‘Turma da Mônica jovem: reflexos do medo’, a Maurício de Sousa Produções divulgou a primeira prévia do live-action de Chico Bento. Ainda sem data de estreia, mas com previsão para 2024, o vídeo mostra Isaac Amendoim na pele do caipira mais amado do Brasil.

Também foram divulgadas imagens inéditas que mostram o ator Luis Lobianco caracterizado como Nhô Lau, o rabugento dono da goiabeira preferida de Chico Bento. A árvore é a grande protagonista da história. Apesar de gerar diversos desentendimentos entre Nhô Lau e Chico, a goiabeira é uma paixão compartilhada por ambos.

No longa, Chico e seus amigos se unem para salvar a goiabeira do projeto apresentado por Dotô Agripino (Augusto Madeira), um arrogante coronel que traz promessas de prosperidade e avanços para a vila. Agripino e seu mimado filho, Genesinho (Enzo Henrique), vão precisar lidar com a astúcia de uma turminha obstinada. Além de Chico, a missão também conta com Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Tábata (Lorena de Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e Zé da Roça (Guilherme Tavares).

A história se passa na Vila da Abobrinha, invenção de Mauricio de Sousa que foi recriada em quatro fazendas de Bragança Paulista e Itatiba, ambas no interior de São Paulo.