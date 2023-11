O cantor e compositor Claudio Massena assinou com a gravadora Xpand Music

O cantor e compositor Claudio Massena lança “Bebida preferida” nas plataformas de streaming e no YouTube, nesta sexta (1/12). Parceria com Daniel Figueiredo, o single conta com o instrumentista Milton Guedes, que assina o arranjo de sax.

Com 31 anos de carreira, Massena é artista da gravadora americana Xpand Music. Outros convidados são o baterista Thiago Feghali, o maestro Ezequiel Sabino e o violonista Nando Costa.