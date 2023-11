Não havia nada com que o escritor Olavo Romano, morto nesta quinta-feira (16/11), aos 85 anos, em decorrência de um câncer, não pudesse brincar. Nem mesmo a morte.



“Essa ideia de falar com humor da morte é antiga. Eu tinha com o Ronaldo Simões Coelho e mais um grupo grande de escritores a prática de sair por aí contando causos. Fizemos o livro 'Nas últimas', só falando de morte. É um assunto que rende coisas interessantes, curiosas e até mesmo divertidas”, disse o escritor ao jornal Estado de Minas, em outubro do ano passado.



Natural de Morro do Ferro, distrito de Oliveira, Romano fez do humor elemento corriqueiro em sua prosa desde os textos que publicou neste jornal nas décadas de 1970 e 1980. “Casos de Minas” (Paz e Terra, 1982), seu livro de estreia, revelou um escritor bem-humorado, mestre em explorar a linguagem regional e a vida no interior mineiro.

Presidente emérito da Academia Mineira de Letras (AML), onde ocupou a cadeira 37, Romano foi editor sênior do grupo editorial Caravana e ex-procurador do Estado de Minas Gerais. Na infância, porém, não tinha quem lhe pudesse orientar sobre literatura. Ao participar do podcast Divirta-se do Estado de Minas, disse que era “um menino que nasceu na roça e aprendeu a ler aos 5 anos sem professor, na base do 'Ivo viu a uva' e 'Eva viu o ovo'”.

Desde que aprendeu a ler e escrever, nunca perdeu o interesse pela literatura. Costumava dizer que sua trajetória simbolizava a passagem do Brasil rural, onde nasceu e se criou, para o Brasil urbano e cosmopolita.



Depois de “Casos de Minas”, Romano lançou “Minas e seus casos” (Ática, 1984), “Dedo de prosa, prosa de mineiro” (Lê, 1986), “Os mundos daquele tempo” (Atual, 1988) e “Um presente para sempre” (Atual, 1990).

Leia mais: Olavo Romano deu lições de ócio pra lá de criativo durante a quarentena





Ficou mais de uma década sem publicar novo livro, até que, em 2002, lançou “Memórias meio misturadas de um jacaré de bom papo” (Dimensão). Vieram em seguida “São Francisco rio abaixo” (Abigraf, 2006), “Retratos de Minas” (Conceito, 2007), com o fotógrafo José Israel Abrantes, “Eta mineiro… Jeito de ser” (Leitura 2007), “A cidade submersa” (Ramalhete, 2016) e “Café com prosa” (2021).





Sua gestão como presidente da AML, cargo que assumiu em 2013, abriu a instituição à sociedade. “A gente pode dizer que a história da Academia se divide em depois do Olavo”, diz o atual presidente da AML, Jachynto Lins Brandão. “No período em que ele foi presidente, houve a grande guinada da Academia em direção ao que fazemos hoje nessa questão de abertura para a sociedade, de promoção de eventos. Na verdade, só estamos continuando o trabalho do Olavo”, emendou.



Romano também escreveu resenhas, livros e relatos com enfoque na história de Belo Horizonte e de Minas Gerais (“Para além da cidade planejada”, “Mestres Minas Ofícios Gerais” e “Pés no Caiçara – Um olhar sobre a Pampulha”) e textos sobre empresas, como os livros “Memória viva”, sobre a Alcan, e “Iluminando os caminhos de Minas”, sobre a Cemig.

Compositor cheio de parceiros



O escritor também se dedicou à música. Com Roberto Corrêa, desenvolveu o projeto “Causo, viola e cachaça”. Foi parceiro de Pereira da Viola, Chico Lobo, Lu e Celinha, apresentando-se em shows e saraus. Por muito tempo, participou do quadro “Prosa arrumada”, no programa Arrumação, de Saulo Laranjeira, na Rede Minas.



Seu corpo será velado na sede da AML (Rua da Bahia, 1.466, Centro), nesta sexta-feira (17/11), das 10h às 15h. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Parque da Colina. O escritor deixa a esposa Katia Chaves Romano, dois filhos, seis netos e um bisneto.