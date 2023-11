Literatura, arte e cultura são a base para um dos principais eventos literários da capital mineira, o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH. Em sua 5ª edição, o encontro entre leitores, escritores, poetas e amantes de livro será realizado no Centro Cultural de Belo Horizonte - CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte - MG), a partir desta quinta-feira (16/11) até segunda-feira (20/11), com programação gratuita durante todo o dia. No entanto, 37 das mais de 50 atrações precisam de retirada de ingressos na bilheteria do CCBB-BH, uma hora antes do início da atividade.

Em 2023, o FLI BH tem como homenageada a filósofa, antropóloga e política Lélia Gonzalez, com holofote no lema “Vozes e ideias para vidas justas”. A programação é voltada para o público de todas as idades e está repleta de atividades, como rodas de leitura, oficinas, narrações de histórias, palestras, mesas de debate, espetáculos, feiras de autores e editoras, intervenções artísticas e saraus, entre muitas outras atrações, todas gratuitas.

Confira a programação completa abaixo:

Quinta-feira (16/11)

9h • Narração de histórias

Com Wander Ferreira

14h • Roda de leitura - A CANÇÃO DE ADITY BOLLA

Com Carlandreia Ribeiro, Wagner Junio Ribeiro e Jacó Nascimento

18h30 • Roda de leitura - ENCONTRO DAS ÁGUAS: a poética de Conceição Evaristo e a voz insurgente de Lélia Gonzalez

Com Carlandreia Ribeiro e Wagner Junio Ribeiro

19h • ABERTURA

19h30 • Conferência inaugural A DIMENSÃO EDUCATIVA NO PENSAMENTO DE LÉLIA GONZALEZ

Com Nilma Lino Gomes e mediação de Dalva Maria Soares

Sexta-feira (17/11)

9h • Narração de histórias com Paulo Fernandes

Com Paulo Fernandes

10h • Oficina MEU LIVRO DE MEMÓRIAS

Com Beatriz Mom

10h30 • Palestra HISTÓRIAS INDÍGENAS

Com Yaguarê Yamã, com mediação de Samuel.

14h • Narração de histórias

Com Cia. Canta Contos

14h • Oficina ZINELAB LÉLIA GONZALEZ

Com karine bassi

14h • Oficina GRAVURA EM EMBALAGEM LONGA VIDA

Com Natália Gregorini

14h30 • Roda de leitura HISTÓRIAS INDÍGENAS

Com Yaguarê Yamã, com mediação de Agripina Vieira e Isabel Cristina Vieira

16h • Palestra BIBLIOTECA DA GENTE: TUDO EM TODO LUGAR, AO MESMO TEMPO

Com Gonzalo Oyarzún [CHI], com mediação de Cleide Fernandes e Patrícia Renó.

18h • Palestra A QUEM PERTENCE A NOSSA DOR?

Com João Silvério Trevisan e mediação de Luiz Morando

19h30 • Mesa de debate A ESCRITA E A LEITURA DE NOSSAS EXISTÊNCIAS

Com Luiz Morando, Menino Jazz e karine bassi, mediação de Fredy Antoniazzi

18h • Narração de histórias ESCREVIVÊNCIAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Com Maria Célia Nunes e Marly com Y. Pátio

19h • Apresentação do espetáculo de narração artística de histórias O MENINO SABINO

Com Cia. Canta Contos

Sábado (18/11)

10h • FEIRA DE AUTORES, EDITORES E ARTISTAS GRÁFICOS INDEPENDENTES

Com Curadoria de João Perdigão

10h • Oficina EXPRESSÃO LITERÁRIA COMO EXPRESSÃO PESSOAL

Com João Silvério Trevisan

10h • Oficina MEU LIVRO DE MEMÓRIAS

Com Beatriz Mom. Sala de Oficina

10h • Criação de ilustrações em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade

Com Marilda Castanha, Nelson Cruz e Cecília Castanha

10h • Espetáculo teatral MATIAS E A ESTRADA INFINITA DO TEMPO

Com Cia. Bando. Pátio

10h30 • Mesa de debate ESCREVER, PUBLICAR E SER LIDA: A POTÊNCIA DOS PRÊMIOS LITERÁRIOS

Com Bethânia Amaro e Juliana Leite. Mediação de Etiene Martins.

11h • Roda de leitura

Com Ana Elisa Ribeiro, Carol Fernandes e Natália Gregorini. Mediação de Patrícia Renó.

14h • Oficina INVENTANDO PASSARINHOS

Com Carol Fernandes. Sala de Oficina 1 / 3° andar

14h • Oficina UMA HISTÓRIA PODE SER UMA BRINCADEIRA

Com Flávia Paixão

14h • CLUBE DO LIVRO BH convida JIM ANOTSU E LAVÍNIA ROCHA

Com Jim Anotsu e Lavínia Rocha, mediação de Letícia Pimenta

14h • Oficina ARTE SEQUENCIAL

Com Ana Cardoso. Sala de Oficina

14h e 15h • Oficina VIVÊNCIAS MUSICAIS

Com Isaac Luís

16h • Mesa de Debate: FÉ, ANCESTRALIDADE E DEMOCRACIA: O DIREITO DE SER QUEM SOMOS

Com Makota Célia G. de Souza e Pedrina de Lourdes Santos, com mediação de Rafaela Lima

16h • Intervenção de dança ANDANÇAS URBANAS

Com Ananda - Cia. de Dança Contemporânea

16h30 • Oficina IMPRIMINDO LETRAS: UMA PEQUENA EXPERIÊNCIA TIPOGRÁFICA

Com Gabriel Nascimento

18h30 • Mesa QUE HISTÓRIAS PRECISAMOS E DESEJAMOS CONTAR?

Com Laura Cohen e Lilia Guerra e mediação de Cecília Castro

18h30 • SLAM CLUBE DA LUTA CONVIDA LADY LA PROFETA

Com Rogério Coelho, Lady La Profeta [COL], João Gomes, Nilo Ybyrapora, Thamara Selva e Tia Rafa

Domingo (19/11)

10h • Oficina TEMAS DO NOSSO TEMPO EM COLAGEM

Com Caio Ronin

10h • Oficina COMO FAZER UM ABRIDOR DE AMANHECER

Com Fernando Siqueira

10h • RODA DE LEITURA

Com Leo Cunha

10h • Sarau TODOS ESTÃO SURDOS

Com Flávio Maia, Ademar Alues, Gabriel Benfica, Crizin, Rosane Lucas e Eduardo Rodrigues

11h • Oficina UMA VIAGEM PELA FLORESTA: DESENHO DE CRIAÇÃO

Com Júlia Azeredo

11h • Narração de histórias com as

CONTADORAS DE HISTÓRIAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE

Com Cida Quille, Laura Silva, Marília Oliveira, Marly com y. Pierre André, Regina Caminha, Rosi Amaral, Terezinha Pães, Verusca e seu Fusca

11h • Mesa de Debate NARRAR E LER AS EXPERIÊNCIAS DE SER CRIANÇA

Com Anna Cunha, Luana Tolentino e Mariana Rosa. Mediação de Daniela Figueiredo

14h • Espetáculo para bebês REGALOS

Com DaMa Espaço Cultural.

14h • Oficina UMA VIAGEM PELA FLORESTA: DESENHO DE CRIAÇÃO

Com Júlia Azeredo

14h • Oficina IMPRIMINDO LETRAS: UMA PEQUENA EXPERIÊNCIA TIPOGRÁFICA

Com Gabriel Nascimento

14h • Oficina MODELAGEM COM MASSINHA

Com Luiza Xavier

15h30 • Espetáculo para bebês REGALOS

Com DaMa Espaço Cultural

16h • Narração de histórias

Com Lua Gondi

17h • Mesa de Homenagem ASAS DE PAPEL PARA MUITOS VOOS DA IMAGINAÇÃO: HOMENAGEM A MARCELO XAVIER

Com Marcelo Xavier, Claudia Prates e Lourdinha Mendes, mediação de Leida Reis

18h30 • Mesa de Debate PENSAR, SENTIR E VIVER JUNTO HOJE: CONVITES À EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE VIDA DIGITAL

Com Deivison Faustino e François Dosse [FRA].

mediação de Isabelle Chagas.

Segunda-feira (20/11)

9h • Narração de Poemas

Com Coletivo Arautos da Poesia.

14h • Oficina VAMOS CORDELIZAR: APRENDER A FAZER E CONHECER O MUNDO DO CORDEL

Com Rodolfo Cascão

14h • Narração de histórias TODO MUNDO CABE NO MUNDO

Com Beatriz Myrrha

18h • Espetáculo de narração histórias O MENINO SABINO

Com Cia. Canta Contos

18h30 • Mesa de Debate

ESCREVER, SEGUIR ESCREVENDO

Com Emilienne Malfatto (FRA), Bruna Kalil Othero e José Eduardo Gonçalves, mediação de Lucas Amorim

19h - Sarau CANÇÃO AMIGA

Com Beatriz Murrha e o Coral dos Desafinados