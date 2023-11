O Cine Humberto Mauro recebe, a partir desta terça-feira (14/11), a programação do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que ocorre simultaneamente em 60 cidades no país.



“O principal objetivo do festival é promover a cultura através da sétima arte de forma democratizada. Todos que queiram vão assistir aos filmes de forma gratuita, tanto nas salas de cinema quanto no streaming”, afirma Erica Bernardini, diretora artística e curadora do festival, que está em seu 18º ano de realização.

A parceria entre o Festival de Cinema Italiano e a Fundação Clóvis Salgado teve início no ano passado, quando foram exibidos filmes clássicos e contemporâneos do cinema italiano. A temática deste ano é comédia à italiana, com produções que datam dos anos 1950 aos 1970.

“O cinema de comédia é muito relegado a uma categoria menor dentro do circuito artístico, especialmente estes filmes. Estamos falando de uma época do cinema italiano em que o circuito de arte estava muito forte, com diretores como Fellini, Pasolini, Antonioni, e esses diretores de comédia, um gênero muito popular na Itália, ficaram em segundo plano”, afirma Vitor Miranda, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado.

Embora relegados, não deixam de ser filmes importantes para a história do cinema. A programação conta ainda com dois títulos de Lina Wertmüller, cineasta italiana que foi a primeira diretora mulher indicada ao Oscar, por “Pasqualino sete beleza” (1977), e o filme “Brancaleone nas Cruzadas”, de Mario Monicelli.

“Esses cineastas pegam tradições muito firmadas do cinema. A comédia física, usada por Chaplin, Buster Keaton, mas também uma comédia mais crítica, mais satírica. ‘Brancaleone Nas Cruzadas” (1970) é um filme que antecipa um pouco Monty Python, trazendo elementos utilizados por eles cinco anos antes da estreia”, comenta Miranda.

A maioria dos filmes da mostra é do final da década de 1960 e início de 1970, época na qual, segundo o gerente de cinema da FCS, o cinema fica menos “careta” e começa a abordar a atualização dos costumes da sociedade, tensionando os valores conservadores que até então haviam sido reforçados pelo cinema. Muitos desses filmes são raros e sequer foram exibidos no Brasil.

No próximo dia 22, o Festival do Cinema Italiano prossegue com uma mostra contemporânea, desta vez sediada no cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A programação é diversificada e traz filmes que foram apresentados em em festivais como Cannes e Veneza.

“É uma seleção de filmes inéditos, dirigidos por alguns dos mais renomados cineastas italianos contemporâneos, mas também apresenta novos nomes na direção e produções independentes. Teremos 16 títulos que nunca foram apresentados no Brasil”, diz Erica Bernardini.

Segundo ela, será uma chance de o espectado perceber como “a cinematografia italiana é rica e diversificada. Temos filmes que falam do empoderamento feminino, outros que revisitam a história, com fatos reais e até filmes biográficos”.

Desde a pandemia, o festival também passou a ter uma versão on-line, com os filmes sendo disponibilizados no site www.festivalcinemaitaliano.com.

NA TELONA





Hoje (14/11)

• 19h “Golpe dos eternos desconhecidos

(Nanni Loy, 1959) Sessão comentada

Quarta (15/11)

• 15h “Esses nossos maridos”

(Dino Risi e Luigi Zampa, 1966)

"Brancaleone nas Cruzadas" Cine Humberto Mauro/Divulgação

• 17h “Brancaleone nas Cruzadas”

(Mario Monicelli, 1970)

• 19h30 “Amor à italiana” (Steno, 1966)

Quinta (16/11)

• 17h "Venha tomar café conosco"

(Alberto Lattuada, 1970)

• 19h "Mimi, o metalúrgico"

(Lina Wertmüller, 1972)

Sexta (17/11)

• 17h "Pato com laranja" (Luciano Salce, 1975)

Sábado (18/11)

• 16h "Berlinguer, I love you"

(Giuseppe Bertolucci, 1977)

• 18h "Amor à italiana"

• 20h "Brancaleone nas Cruzadas"

Domingo (19/11)

• 18h "Esses nossos maridos"

• 20h "Mimi, o metalúrgico"

FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL

• Desta terça-feira (14/11) a domingo, no Cine Humberto Mauro no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). (31) 3236-7400. Entrada franca. De 23/11 a 29/11, diariamente, às 16h, no cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas(Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

•Entrada franca. Dia 21/11, sessão comentada por Vitor Miranda do filme “Por um destino insólito”, às 19h. De 8/11 a 9/12, em www.festivalcinemaitaliano.com.