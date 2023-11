Danilo Gentili no cenário de seu talk show "The noite", atração da grade do SBT/Alterosa

Um dos primeiros programas de debate político da TV paga brasileira, o “Manhattan Connection” voltará ao ar no próximo fim de semana.

A atração retorna como um dos carros-chefes do BM&C News, canal de notícias com viés econômico que está presente nas principais operadoras do Brasil, como Claro e Sky.

A estreia está marcada para o próximo domingo (19/11), com exibição semanal às 22h, semelhante à faixa que ocupava até novembro de 2020, na GloboNews, o canal de notícias da Globo, onde o programa foi produzido durante 27 anos.

O retorno marcará os 30 anos da atração, completados em 2023. Criado pelo jornalista Lucas Mendes, o programa voltará com o seu formato tradicional, na qual a conversa entre os componentes da mesa gira em torno de informações da economia brasileira e mundial, além de atualidades e política mundial.

Novos integrantes



Mendes estará na apresentação da nova versão. Diogo Mainardi e Caio Blinder, parceiros de longa data, também farão parte da bancada da atração. Junto com eles, entram três novos integrantes.

O economista Bruno Corano e a empresária e publicitária Sil Curiati, que será a única voz feminina da atração, foram contratados para ampliar as opiniões do programa.

A surpresa fica por conta da entrada do humorista e apresentador Danilo Gentili, comandante do “The Noite”, do SBT. Gentili estreará como debatedor político na TV no novo “Manhattan”. Até então, ele divulgava suas opiniões políticas via redes sociais.

O “Manhattan Conecttion” estreou em 1993, no GNT. Ficou no canal de variedades da Globo até 2011, quando migrou para a GloboNews. Após a saída da Globo, em 2020, a atração teve um curto período na TV Cultura, com apenas nove meses no ar em TV aberta.