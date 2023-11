Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Sua mente está bem ativa, buscando aprofundamento e entendimento. As relações podem ser muito úteis na expansão e mudança de ideias e conceitos. Busque dialogar com o outro com profundidade, amor e de maneira intuitiva. Sua fala será intensa, transformadora e também afetiva.







Leia também o horóscopo para os outros signos

Mente fluida

Mercúrio em Escorpião e Netuno em Peixes fazem um trígono. Este Mercúrio, que naturalmente traz aprofundamento, ganha ainda mais força pelo aspecto beneficiado com Netuno. A mente busca o âmago das questões. A investigação ganha força dedutiva e intuitiva. A imaginação é facilitada e temas emocionais são bem processados.





Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique