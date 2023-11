Depois de três anos ausente do calendário cultural de BH, em virtude da pandemia, o Primeiro Campeonato Mineiro de Surfe retorna neste fim de semana, com sua 19ª edição, que será realizada na Casa Cultural Matriz. Os grupos Abelha, Reverb All Stars, Las Serpientes Nadadoras e Ivan Motosserra Surf&Trash são a atração desta sexta (3/11). No sábado (4/11), é a vez das bandas Garagem Dinossauro, Roger Pixixo e os Românticos de Havana, Dirty Quarantine e Light Strucks ocuparem o palco.

Segundo o organizador Claudão Pilha, “a cena surf brasileira vai muito bem”, como comprova a realização desse evento, capitaneado pelo selo Reverb Brasil, que promove uma versão on-line no YouTube.

Ele conta que a seleção dos participantes foi feita via baterias em várias cidades brasileiras, em setembro e outubro, como Manaus, Curitiba e Londrina, entre outras. Uma versão do festival foi realizada em São Paulo, no fim de semana passado. “Agora esse movimento todo de mais de dois meses de baterias culmina com o 19º Primeiro Campeonato Mineiro de Surfe”, diz.

O Reverb All Stars, atração da abertura, é, na realidade, uma reunião de músicos que tocam em várias bandas da capital mineira. “Desta vez será interessante, porque o repertório será composto somente por músicas dessas próprias bandas, que já tocaram no festival, ao longo desses mais de 20 anos”, observa o organizador.

Las Serpientes Nadadoras e Ivan Motosserra Surf&Trash, também atrações do primeiro dia do evento, são de São Paulo e Salvador, respectivamente. A agenda de sábado começa com os mineiros do Roger Pixixo e os Românticos de Havana e segue com os paranaenses do Dirty Quarantine e os mineiros do Garagem Dinossauro e do Light Strucks.

Pilha comenta que “o nome Campeonato, na verdade, é uma brincadeira. Aliás, é um monte de piada junta, primeiro, Campeonato Mineiro de Surfe, porque em Minas Gerais não tem mar. Outra coisa é chamar o evento de campeonato”.

Segundo ele, “os campeões são as bandas que tocarão e irão interagir com as outras. É um momento sensacional da cena, porque ela, de certa forma, é de nicho, com surf music, rock e instrumental e mais alguns temperinhos, como o punk rock e o trash do Garagem Dinossauro e o axé punk do Abelha”.

A edição anterior foi realizada em 2019 e teve até um convidado internacional, com a participação de uma banda espanhola. “Para o público de BH é uma oportunidade muito bacana de conhecer o que de mais recente tem sido feito no mundo da música instrumental e autoral, no Brasil. É uma oportunidade ímpar que só acontece uma vez por ano de trazer bandas legais nesse estilo, então, vale muito a pena conferir”, afirma Claudão Pilha.

19º PRIMEIRO CAMPEONATO MINEIRO DE SURFE

Nesta sexta-feira (3/11) e sábado (4/11), a partir das 21h, na Casa Cultural Matriz (Av. Álvares Cabral, 400, Centro). Ingressos: R$ 35, à venda na portaria e no Sympla. Mais informações: 31.3212-6122.

Outros shows

>>> ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO

Zezé di Camargo e Luciano se apresentam neste sábado (21/10), às 20h, no Star415 Eventos (Rua Star 415, Jardim Canadá). Os sertanejos fazem um revival dos seus maiores sucessos, presentes na turnê “Novos tempos”, com a qual estão rodando o Brasil. Ingressos: R$ 150 (2º lote, arena open bar) e R$ 230 (2º lote: front stage open bar), à venda no site www.star415eventos.com.br .



>>> EDUARDO ARAÚJO E OS INCRÍVEIS

Ícones da Jovem Guarda, o cantor e compositor mineiro Eduardo Araújo e a banda Os Incríveis se apresentam neste sábado (21/10), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Hits como “O bom”, “Tutti frutti”, “Get back, “O milionário”, “Eu te amo meu Brasil” e “Marcas do que se foi” fazem parte do set list. Ingressos:

R$ 150 (inteira), à venda na

bilheteria local e pelo Eventim.

Informações: (31) 3516-1360.



>>> ADRIANA ARAÚJO CANTA ALCIONE

Homenagear Alcione ainda em vida é o propósito de Adriana Araújo, atualmente uma das vozes do samba em Belo Horizonte. O show acontece neste sábado (21/10), às 21h, n’A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). No repertório, sucessos como “Sufoco” “Meu ébano” e “Não deixe o samba morrer”. Ingressos a partir de R$ 30 (lote 3, meia social), à venda pelo site www.aautentica.com.br.