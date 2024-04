Nas últimas semanas tomamos conhecimento de uma série bem diversificada de pesquisas de opinião, todas procurando medir os níveis de aprovação do governo do Presidente Lula. Ao contrário das pesquisas nacionais de intenção de voto, que costumam expor grandes discrepâncias entre os diferentes institutos, desta vez quase todos os resultados se aproximaram. Em geral, as opiniões colhidas apontaram que apenas um terço dos entrevistados julga o governo bom ou ótimo.

O governo ficou incomodado com as avaliações, pois viu nos resultados um sinal amarelo e está se movendo para ver se melhora as próximas pesquisas. Em um ambiente muito polarizado essas questões de avaliação alimentam uma retórica inútil e quase sem sentido. Um grupo estará sempre a favor e outro estará sempre contra. Para além desta retórica, no entanto, esta questão suscita reflexões que dizem respeito à própria natureza da democracia no século XXI.

A democracia nos dias de hoje não é o mesmo regime de 50 ou 70 anos atrás, quando um mundo novo emergiu dos escombros e da loucura da Grande Guerra e deu início a um período, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, de grande prosperidade e de grande liberdade. Mesmo nos países menos desenvolvidos houve muito progresso material e a democracia, apesar de alguns recuos, acabou por prevalecer. Com a chegada da Era da Informação e o arrefecimento do impulso expansionista que havia produzido taxas de crescimento muito elevadas e melhorias de vida para a maioria das pessoas, as relações da sociedade com os governos democráticos tornaram-se mais críticas.

Até a chegada da internet os governos democráticos conseguiam manter-se relativamente opacos e pouco transparentes. Talvez por isso mesmo o envolvimento das pessoas com o mundo da política era menos sistemático e menos crítico. Uma certa liturgia mantinha governantes e governados a uma distância segura e alguns resquícios de reverência resguardavam os líderes políticos. Tudo isto se perdeu com o desnudamento da política e a diminuição do crescimento econômico.

Apesar desta alta visibilidade, o cidadão médio, mesmo com a abundância de informações, não é bem equipado para avaliar objetivamente o desempenho dos governos. Esta avaliação exigiria uma extensão de conhecimentos que está fora do alcance de uma pessoa. Além disso, há uma grande dissincronia entre a ação do governo e o resultado desta ação na economia e nas questões sociais. O que ocorre de bom e de mal durante o mandato de um governo é quase sempre o resultado de ações anteriores. Na educação, na saúde, na economia e em quase todos os campos as decisões e os atos levam anos para produzir os seus efeitos. É um esforço inútil reagir a essas avaliações nascidas do imediatismo das emoções.

Um governo só pode ser avaliado para valer depois de muitos anos, quando o resultado de suas decisões tiver resultado em mudanças, boas ou más, de longa duração na vida econômica e social. Governar para o instante, na busca permanente de aprovação, não é senão desistir de governar, porque governar é mudar o que ainda vai ser.

E desistir de governar nem sempre será suficiente para melhorar a aprovação. Nas democracias contemporâneas, mais do que sempre, as pessoas decidem politicamente, não baseados em uma avaliação do que realmente fazem os governos, mas com base em seu pertencimento a um grupo social e à identidade social que adotam. Esta é a razão da fixação das polarizações políticas. O governo será sempre avaliado por razões que são estranhas a ele e que ele não pode mudar senão marginalmente e só com o passar do tempo.

Nenhum governo é inteiramente impotente diante destas realidades. Se governar pensando no futuro e não no instante, e se tiver a grandeza de se elevar acima dos conflitos na base social, sempre poderá alimentar a formação de um novo espírito cívico, capaz de mudar a política e ajustar a democracia às condições do nosso século. Neste caso certamente será aprovado pela história, mesmo se as pesquisas não perceberem.