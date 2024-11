Sem um combinado elegante com o presidente da Assembleia e, talvez, com o governador, que está fora do país, o vice Mateus Simões (Novo) ocupou o vácuo de Romeu Zema para se turbinar. Hoje, só pensa em 2026, quando poderá assumir o governo e disputar a reeleição no cargo. Ele chegou a ligar para Tadeu Leite e dizer que levaria mais um projetinho do governo. O presidente do Legislativo disse que não estava.



Ainda assim, apesar da magnitude e complexidade da matéria, colocou o projetinho debaixo do braço e, como um servidor comum e sem jetons, foi pessoalmente à Assembleia. Sem a presença de qualquer deputado aliado, fez o protocolo. Como um lobo solitário, deixou lá uma bomba em vez de projetinho: a privatização da Cemig e da Copasa.



Essa foi mais uma bipolaridade do governo de Zema ou de Simões. Minas já fez acordo com o governo federal pela renegociação da dívida de Minas, de R$ 170 bilhões, que passa pela federalização dessas mesmas estatais. Apesar do acordo, o governo do Novo insiste em descumpri-lo enquanto a negociação, que tem um rito próprio, não é homologada.



Por que Simões fez isso, então? Para dizer aos aliados, especialmente, o mercado que, com ele, a coisa é diferente. Zema promete vender a Cemig há seis anos, Simões fez isso na interinidade de 10 dias. Já tem discurso de campanha pronto, qual seja, ele fez, mas a Assembleia trava tudo. Ao final, esse foi o segundo tiro no pé que o vice se deu em apenas uma semana.

Inferno astral do vice

No dia do jogo da final entre Atlético e Flamengo, Simões deu o segundo tiro no pé por conta daquela ansiedade típica de rede social. Foi ao Arena MRV para prestigiar seu time e, principalmente, cuidar da segurança das mais de 40 mil pessoas que lá estavam. No vídeo que gravou, disse que não poderia garantir o resultado dentro do campo, mas que, fora dele, mil homens, dos quais 600 no entorno, estavam lá para botar ordem na casa. “Isso aqui é operação de guerra, porque, em Minas, não permitiremos aqui o que aconteceu em outros estados”, avisou ele, ao lado de um comandante PM. Como se sabe, o Atlético e Minas perderam dentro de campo e fora dele. O STJD interditou o estádio por conta da selvageria que se sucedeu após a derrota dos donos da casa.



Tadeu espera a federalização

O presidente da Assembleia ainda não falou, mas deve se manifestar nesta semana sobre a controversa iniciativa do vice-governador. Tudo indica que, de acordo com avaliação de deputados, ele nada fará antes de sua reeleição ao cargo no dia 5 de dezembro. Depois, a tendência é esperar a federalização das estatais, projeto que ajudou a construir. Caso não dê certo, poderá até colocar a privatização em pauta.

Vem mais bomba por aí

Da Secretaria do Tesouro Nacional, vem a informação de que o governo Zema excluiu o financiamento do IPSM (Instituto de Previdência dos Servidores Militares) no projeto de teto de gastos. Ou seja, o governo não bancará seu funcionamento, como já faz há dois anos, deixando passivo de R$ 7 bilhões. Há um projeto de Zema, na Assembleia, que reduz de 16% para 1,5% a contribuição patronal ao instituto. No período eleitoral, ficou suspenso para evitar turbulências. Agora, deverá voltar à pauta, transferindo a conta para os militares. Mexer no salário da tropa é até tolerável no contexto geral do funcionalismo, mas, no plano de saúde da família militar – ativos, reformados e pensionistas e familiares – é declaração de guerra. A contribuição dos policiais é pequena, e o plano de saúde deles é um dos melhores do país.



Aloprados armados

Agora já se sabe que o Brasil também tem terrorista e atentado. Com o ataque de Brasília, foi reafirmada a fragilidade da segurança. Não adianta recorrer a transtorno mental. Aloprados, como Tiü França, não devem gozar mesmo de saúde mental, mas a insanidade foi incentivada pela política de liberação de armas e o irresponsável gesto moleque de arminha com a mão.

MPMG e a disputa no governo

A partir das 18h desta segunda-feira, começará uma disputa dentro do governo Zema para a escolha do futuro procurador-geral de Justiça. Nesse horário, serão conhecidos os três finalistas ao cargo entre os quatro candidatos: os procuradores de Justiça, Carlos Mariani, Geraldo Vasques e Marcos Tofani e o promotor de Justiça Paulo de Tarso. Na campanha, houve advertência sobre os efeitos nocivos do Regime de Recuperação Fiscal e que isso exigiria “experiência administrativa”.

Lista tríplice

Os três mais votados irão compor a lista tríplice, que será encaminhada para o governador Zema escolher um deles. Aí, começa outra campanha de 2º turno de só 15 dias, quando o governador terá que anunciar a decisão. Ele poderá até se antecipar, mas, na vez anterior, gastou 10 dias para escolher o atual, Jarbas Soares, que era visto como aliado, teve votação recorde e era candidato à reeleição. Internamente, brigam pela indicação o vice Mateus Simões e o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro.