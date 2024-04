Elaine Matozinhos é dona de frases fortes e ações determinadas. Ela foi a responsável pela primeira delegacia especializada em crimes contra a mulher de Minas Gerais.







O desafio veio após dez anos de atuação na Polícia Civil. Desde então foram várias as iniciativas para coibir e punir as violências contra o gênero feminino.

Na última entrevista da série “ Mulheres na Segurança Pública”, em comemoração ao mês da mulher, a delegada fala sobre a trajetória na corporação, os avanços da lei que coíbe crimes de gênero, e relembra casos de destaque no trabalho à frente da delegacia especializada. Segundo ela, atualmente 30% do efetivo da Polícia Civil é de mulheres, o que também revela uma conquista na busca do atendimento às demandas específicas e repentinas. Esse é O Fato em Foco. Confira no vídeo. e veja também as outras entrevistas da série

