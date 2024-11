Tears For Fears lança novo álbum ao vivo em vinil duplo

Songs For A Nervous Planet, o novo álbum do Tears For Fears, dupla formada por Roland Orzabal e Curt Smith, traz quatro novas faixas de estúdio, além de gravações ao vivo da banda em sua mais recente turnê, onde o duo performa os clássicos Shout, Head Over Heels, Everybody Wants To Rule The World, Mad World, entre outros.

Agora, Songs For A Nervous Planet acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo branco, pela Universal Music, via Concord, que já está disponível para o mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 47,99 (cerca de R$ 278 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews, site especializado no formato.



Abrangendo todas as eras da banda, de The Hurting a The Tipping Point e além, este disco leva você na jornada sonora incomparável que é um show ao vivo do Tears For Fears e sua carreira até hoje.

Confira o conteúdo completo de Songs For a Nervous Planet em vinil duplo branco:

Disco 1

Lado A

1. Say Goodbye To Mum And Dad *

2. The Girl That I Call Home *

3. Emily Said *

4. Astronaut *

5. Tipping Point

Lado B

6. Everybody Wants To Rule The World

7. Sowing The Seeds Of Love

8. Break The Man

9. Mad World

Disco 2

Lado C

1. Woman In Chains

2. Bad Man’s Song

3. Pale Shelter

Lado D

4. Break It Down Again

5. Head Over Heels

6. Change

7. Shout

* Faixas inéditas