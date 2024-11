Anavitória anuncia primeiro álbum em quase quatro anos

O duo Anavitória marca seu retorno à música em 2024! A dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão anunciou em suas redes que lançará seu primeiro álbum de inéditas em quase quatro anos, no dia 12 de dezembro.

O novo trabalho de Anavitória vem na sequência de Cor, lançado em 1º de janeiro de 2021 e celebrará os 10 anos de trajetória da dupla.

Antes disso, Ana e Vitória vão se apresentar no evento Festivalzinho, que acontecerá no dia 30 de novembro no Parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo.

"Desde que começamos, não tivemos um intervalo grande entre os títulos, então existia a vontade de resetar e procurar uma sonoridade nova", disse Ana Caetano, em uma entrevista à Veja São Paulo.

E continua: "É muito claro que gosto de escrever sobre relacionamentos. A primeira faixa fala sobre as probabilidades que a cabeça cria quando começa a devanear, sobre o que a vida poderia ter sido", explica a cantora.

Vitória complementa: "Como, por exemplo, o que teria sido se nós nunca tivéssemos nos encontrada na casa de uma amiga para gravar um vídeo cover de não sei o quê".

Confira a publicação do duo: