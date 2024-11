A despedida de Adele dos palcos

Um dos grandes nomes do pop no século XXI, a cantora britânica Adele encerrou a bem sucedida sequência de shows em Las Vegas (EUA) no último sábado (23). A voz de Hello concluiu a série de apresentações Weekends with Adele com um discurso repleto de emoção no The Colosseum do luxuoso Caesars Palace.

“Foi maravilhoso e sentirei muita a falta de vocês”, disse Adele, em lágrimas, para a plateia presente no The Colosseum. “A única coisa em que sou boa é cantar. Só não sei quando voltarei a querer subir no palco novamente, mas eu amo vocês”, revelou.

Sobre a residência na Cidade das Apostas, Adele explicou o motivo da realização desse tipo de show: “Eu escolhi fazer uma residência para poder manter a vida dele normal”, disse a artista, deixando claro o seu desejo de estar perto do filho, Angelo o qual estava na plateia e presenciou sua mãe dizendo diretamente a ele: “Eu te amo demais”.

Concluindo seu discurso, Adele lembrou de seu parceiro, Rich Paul e pelo apoio que ela recebeu dele, por “sempre fazer sentir que ela poderia fazer o que quisesse”.

“Estou emocionada, mas também, só para você saber, eu tive um encerramento quando Céline Dion veio ao meu show. Eu chorei por uma semana inteira!”, revelou Adele.