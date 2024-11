Jon Batiste lança 'Beethoven Blues', disco orientado ao piano, em vinil

Jon Batiste, múltiplo vencedor do Grammy e que também conquistou o Oscar, retorna com um álbum totalmente orientado ao piano, intitulado Beethoven Blues (Batiste Piano Series, Vol. 1). O disco, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Decca Records, acaba de ganhar uma edição especial em vinil para o mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 38,99 (cerca de R$ 225 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews, site especializado no formato.



Reimaginando as obras de Ludwig van Beethoven ao lado de composições originais inspiradas pela juventude de Jon Batiste competindo em competições locais de piano e se apresentando no coração de New Orleans (EUA), Beethoven Blues estende clássicos atemporais em todo o espectro do gênero. É uma forma de homenagear a arte de Beethoven e trazê-la para um momento singular em verdadeira parceria criativa com o trabalho artístico e a jornada de Batiste.



Depois, há o blues - ritmicamente, estruturalmente, melodicamente, emocionalmente e composicionalmente.



"Beethoven foi extraordinariamente prolífico e consistentemente inovador. Centenas de anos depois, sua música ainda é extremamente relevante e reconhecível, muitas de suas maiores obras se tornaram onipresentes, transcendendo idade, raça, era e explorando a natureza divina do ser", explica JonBatiste. "Me sinto profundamente privilegiado e inspirado para reimaginar sua obra transcendente", conclui o artista.

Confira o conteúdo completo da edição em vinil de Beethoven Blues de Jon Batiste:

1. Für Elise – Batiste

2. Symphony No. 5 Stomp

3. Moonlight Sonata Blues

4. Dusklight Movement

5. 7th Symphony Elegy

6. American Symphony Theme

7. Ode to Joyful

8. 5th Symphony in Congo Square

9. Waldstein Wobble

10. Life of Ludwig

11. Für Elise – Reverie