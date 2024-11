Elton John relança álbum de 1970 em vinil colorido

Elton John foi o álbum que deu início ao lançamento da carreira do lendário pianista e cantor britânico Sir Elton John. Mais conhecido por sua faixa de abertura, Your Song, esta obra-prima autointitulada do artista tem muito mais a oferecer, não menos importante as inflexões gospel de Border Song e o blues-rocker Take Me To The Pilot. As informações são do site Vinews, especializado no formato.

Também há espaço para outras importantes obras primas de Elton John as quais ele sempre inseriu em seus repertórios de suas turnês ao redor do mundo, como I Need You to Turn To, Sixty Years On, The Greatest Discovery e The King Must Die.

Elton John foi lançado originalmente em 10 de abril de 1970 pela Dick James Records. Um ano depois de seu lançamento, o disco conquistou um Disco de Ouro nos EUA pela RIAA, além de ser indicado no mesmo ano ao Grammy Awards na categoria Álbum do Ano.

Em 2003, Elton John foi inserido na seleta lista da revista Rollling Stone na posição 468 como um dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. Nove anos depois, o álbum foi introduzido no Hall da Fama do Grammy e observado a coletânea de suas canções contendo um "significado qualitativo ou histórico"..

Agora, Elton John ganha uma edição especial em vinil roxo splatter de edição limitada, alojado dentro de uma capa de PVC transparente com cartão de apoio e faixa OBI. O produto, que conta com todas as faixas remasterizadas em 2016 por Bob Ludwig no Abbey Road Studios, em Londres, já está disponível para o mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 38,99 (cerca de R$ 225 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis).

Confira o conteúdo completo do álbum Elton John de 1970 em vinil roxo splatter:

Lado 1

1. Your Song

2. I Need You to Turn To

3. Take Me to the Pilot

4. No Shoe Strings on Louise

5. First Episode at Hienton

Lado 2

1. Sixty Years On

2. Border Song

3. The Greatest Discovery

4. The Cage

5. The King Must Die