Eminem: as 10 músicas mais ouvidas do rapper no streaming

Com carreira marcada por grandes sucessos e letras afiadas, o cantor e compositor Marshall Bruce Mathers III, mais conhecido como Eminem, nasceu em Missouri (EUA), em 17 de outubro de 1972, e celebrou no último mês seus 52 anos.

Considerado um dos maiores e mais influentes rappers da sua geração, ele continua conquistando o público em todo o mundo. No Brasil não é diferente, sendo que a canção Lose Yourself está entre as mais tocadas na plataforma de streaming Deezer.

Recentemente, os fãs brasileiros puderam conhecer o aguardado The Death of Slim Shady, trabalho lançado em julho. A novidade marcou o retorno do artista, que não lançava um álbum desde 2020. Antes disso, em fevereiro de 2024, outro fato foi motivo para os fãs movimentarem ainda mais a Deezer.

Na época, as músicas do rapper apresentaram um pico de crescimento de 336% em streams, marcado pela celebração dos 25 anos do segundo álbum de Eminem, intitulado The Slim Shady LP.

Em dados, a popularidade de Eminem é mais forte nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, sendo 86% ouvintes masculinos e 14% feminino.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Eminem no streaming da Deezer:

1.Lose Yourself

2.Mockingbird

3.Without Me

4.Houdini

5.Superman

6.The Real Slim Shady

7.Till I Collapse

8.Not Afraid

9.Stan

10.Love The Way You Lie