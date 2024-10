Los Brasileros, vencedores do Grammy com Karol G, lançam 'Joga'

O trio de produtores Los Brasileros, conhecidos pelo trabalho com grandes nomes da música, como Anitta, Jão, Day Limns, KING Saints e uma das maiores artistas latinas do mundo, Karol G (cujo trabalho foi premiado pelo Grammy), lançam nesta sexta-feira a inédita faixa Joga, que já está disponível em todas as plataformas digitais e com clipe no YouTube.

"'Joga' mistura elementos de afrobeat com influências de percussões brasileiras, trazendo uma pegada urbana e envolvente. A música busca exaltar a beleza feminina e foi pensada para ser leve, ideal para curtir e dançar”, explica Pedro Dash, um dos produtores do trio.

Marcelinho Ferraz completa: “Fizemos esse som despretensiosamente, no mesmo dia que conhecemos os cantores da faixa. Nos conectamos muito bem e acabamos fazendo essa faixa que curtimos muito e decidimos lançar como o primeiro single dessa nova fase dos Los Brasileros".

Os cantores em questão são Kurt Sutil, 7RD e Z1nk, que além de revezar os vocais em Joga, representam bem a conexão entre os eixos norte e sul do país. Enquanto a narrativa social de Sutil já o credencia como um dos expoentes da cena rap amazonense, 7RD e Z1nk são talentos amapaenses em ascensão que se destacam pela profundidade e impacto de suas letras.

Ambientado pelo clima vibrante de Manaus (AM), o videoclipe de Joga contou com a participação de amigos e conhecidos dos artistas que integram a música. A gravação, na capital amazonense, foi conduzida de forma independente por Sutil e Weslen Simplício, responsáveis pela direção.

Joga é o primeiro de muitos lançamentos já programados pelo Los Brasileros. Com os próximos singles já prontos, o trio promete seguir uma intensa agenda até o primeiro semestre de 2025.

