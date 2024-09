Conde do Forró: Jezz é apresentada como nova vocalista em coquetel exclusivo

Na noite da última terça-feira (25), a cantora Jezz foi oficialmente apresentada como a nova vocalista da banda Conde do Forró em um coquetel exclusivo realizado em Fortaleza (CE). O evento reuniu um seleto grupo de influenciadores, jornalistas e empresários, que foram conferir de perto essa nova fase da carreira da cantora, que assume um dos maiores desafios de sua vida profissional.

Com apenas 25 anos, Jezz já acumula uma vasta experiência no cenário musical, tendo passado por diversas bandas e conquistado seguidores por todo o Brasil. Além de sua paixão pela música, a cantora, que também está se formando em odontologia, pratica equitação e é conhecida por seu espírito aguerrido.

"Estou extremamente feliz e grata por essa oportunidade. Sempre sonhei em fazer parte de algo tão grandioso como o Conde do Forró. Ver o carinho que recebi hoje de tantas pessoas importantes e queridas me deixa ainda mais motivada para essa nova fase,” afirma Jezz.

A noite foi marcada por muita música, bons encontros e uma energia contagiante, dando o tom do que será essa nova era da banda Conde do Forró com Jezz à frente dos vocais.

O lançamento marca não só o início de uma nova fase para Jezz, mas também reforça o compromisso da banda em continuar inovando e emocionando seu público com grandes sucessos.