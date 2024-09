Entenda como está o mercado musical para o forró na atualidade

Com grande destaque em 2024, o forró continua a ser uma parte vibrante e significativa da cultura musical do país, especialmente na região nordeste, onde vários artistas se tornaram expoentes do gênero como Zé Vaqueiro, Manu Bahtidão e Wesley Safadão.

Se analisarmos o impacto econômico que o forró tem no mercado musical, é só observarmos as as festas juninas, que celebram Santo Antônio, São João e São Pedro, são momentos-chave para o forró. Elas movimentam a economia local, gerando empregos e renda, com shows lotados dos artistas deste gênero.

Estima-se que a movimentação financeira relacionada às festas juninas alcance cerca de R$ 550 milhões por ano em eventos nos municípios nordestinos. Isso inclui turismo, infraestrutura, shows, decoração, segurança, entre outros fatores.

Deve-se observar que o forró não se limita apenas à música e dança: é uma manifestação artística e cultural completa, com eventos públicos, festas privadas, pagamento de músicos, infraestrutura de shows, decoração das cidades, segurança, mercado imobiliário, restaurantes e mercado informal - onde incluem barracas de produtos variados - durante os eventos.

Reconhecimento nacional do forró

Recentemente, o Senado Federal reconheceu o forró como manifestação cultural nacional, destacando seus mais de 100 anos de contribuição para a identidade e história do nordeste brasileiro e, apesar das mudanças na indústria musical, este lendário gênero musical do Brasil continua tendo seu espaço nas rádios e nas paradas musicais do país.