Chappell Roan alcança 40 milhões de ouvintes no Spotify

À medida que o aniversário de um ano de The Rise and Fall of a Midwest Princess se aproxima, Chappell Roan continua a alcançar novos marcos diariamente.

Recentemente, ela ultrapassou 40 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e o álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas oficiais de álbuns do Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia.

No último dia 20, Olivia Rodrigo realizou mais um show de sua turnê, GUTS Tour, e convidou Chappell para uma performance do hit HOT TO GO!. A mais nova estrela pop dos Estados Unidos ainda se identifica como uma jovem queer do Missouri, lutando para entender sua identidade em um mundo que adora escrutinar mulheres.

Desde que lançou seu sucesso gradual, The Rise and Fall of a Midwest Princess, em 2023, a cantora de 26 anos, passou o verão dominando festivais com seus hinos inegáveis, enquanto lidava com sua recém-descoberta fama, às vezes no palco.