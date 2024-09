Conheça Jezz, a nova vocalista do Conde do Forró

A banda Conde do Forró, conhecida por seus grandes sucessos e sua conexão com o público apaixonado pelo ritmo, anuncia a chegada da nova vocalista: a cantora Jezz. Com uma trajetória marcada pela versatilidade, a artista começou a cantar aos 15 anos e, desde então, passou por diversas bandas, acumulando experiência e conquistando fãs ao longo do caminho.

Além da música, Jezz se destaca por sua dedicação em outras áreas. Ela está cursando odontologia e concilia os estudos com uma vida que inclui a prática de hipismo e sua paixão por vaquejadas, demonstrando sua força e determinação em tudo o que faz.

“É um grande desafio, mas estou muito animada em poder levar minha voz para o público do Conde do Forró. A música é minha paixão desde cedo, e estou pronta para esse novo capítulo da minha carreira”, afirma.

Produtor fala sobre a entrada de Jezz no Conde do Forró



Gene Silvestre, empresário e produtor da banda, acredita que Jezz trará uma nova energia para o grupo: “Ela tem uma presença incrível no palco e uma história de vida inspiradora. Sabemos que Jezz será uma peça fundamental para o Conde do Forró seguir encantando nossos fãs e levando o forró para novos horizontes”, destaca.

A chegada da artista ao Conde do Forró marca também uma nova fase para a banda, que já é consagrada por suas músicas românticas e batidas envolventes. A primeira grande novidade dessa nova fase será o lançamento da música Daminha de Honra, previsto para o dia 20 de setembro. O single promete ser mais um sucesso e já gera expectativa entre os fãs da banda.

“Estou ansiosa para dividir cada momento com os fãs e trazer essa energia única que só o forró proporciona”, encerra.