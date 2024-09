De acordo com o site Antagonista, o reality show musical Estrela da Casa terá sua premiação aumentada. O valor, que era de R$ 500 mil, passo para R$ 750 mil. A publicação reporta que a mudança foi anunciada durante o andamento da atração.

O reajuste da premiação do Estrela da Casa foi informado no dia 5 de setembro através da apresentadora Ana Clara.

O grande vencedor do Estrela da Casa ganhará, além dos R$ 750 mil, um contrato com a gravadora Universal Music Brasil, que incluirá o planejamento de uma carreira na indústria musical e uma turnê pelo Brasil, como uma forma de incentivar o profissional.

A dinâmica do Estrela da Casa conta com vários desafios, com seus participantes lançando novas obras musicais nas plataformas de streaming, além de enfrentar difíceis provas durante a competição.