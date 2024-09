A banda Oasis afirmou nesta semana que não tinha conhecimento dos preços "dinâmicos" dos ingressos que foram disponibilizados para a sua nova turnê de 2025. Além disso, eles disseram que não teriam qualquer palavra a dizer sobre esses preços e culparam a Ticketmaster, empresa responsável pela emissão dos tickets.

Os fãs, que aguardaram 15 anos para comprar os ingressos para a nova reunião do Oasis, viram que os mesmos estavam com valores altos, denominados "preços dinâmicos".

Por sua vez, a Ticketmaster justificou o aumento dos preços devido à alta demanda pelos ingressos. Com isso, os fãs do Oasis foram às redes sociais e mostraram prints com os ingressos platinum oficial para o público em geral custando até US$ 553, enquanto os preços dos "ingressos permanentes sob demanda" subiram para US$ 467.

“O Oasis deixa as decisões sobre ingressos e preços inteiramente para seus promotores e gerentes, e em nenhum momento teve conhecimento de que preços dinâmicos seriam usados”, afirmou o Oasis.

“Embora a reunião prévia entre os promotores, a Ticketmaster e a gestão da banda tenha resultado em uma estratégia positiva de venda de ingressos, que seria uma experiência justa para os fãs, incluindo a venda dinâmica de ingressos para manter os preços gerais dos ingressos baixos, bem como reduzir a divulgação, a execução do plano “não atendeu às expectativas", continuou a banda.

O Oasis observou que "todas as partes envolvidas fizeram o máximo para oferecer a melhor experiência possível aos fãs, mas devido à demanda sem precedentes, isso se tornou impossível de alcançar”.

Por sua vez, a Ticketmaster refutou a alegação de que foi ela quem definiu a política de preço dos ingressos, de que os artistas e promotores foram os responsáveis. Contudo, a imprensa interancional observou que os promotores da turnê de reunião do Oasis que acontecerá em 2025 - DF Concerts, SJM Concerts e MCD Promotions - têm laços com a Live Nation, proprietária da Ticketmaster.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, a Ticketmaster está sob um exame minucioso do mercado sob práticas monopolistas. Até foi incluída em uma ação antitruste que foi movida pelo departamento de justiça dos EUA junto com 39 estados do país.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) dos EUA está investigando especificamente a Ticketmaster e solicitou todas as notícias sobre fãs que encontraram problemas para adquirirem seus ingressos.