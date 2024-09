2ª edição do Fest Delas dá voz a mulheres da cena independente

Após o sucesso do primeiro evento, o Fest Delas chega à segunda edição no final de semana dos dias 14 e 15 de setembro, no Instituto Cultural Bolívia Rock, na Vila Matilde, importante reduto da cultura underground na zona leste de São Paulo. Os ingressos, que custam R$ 30, podem ser adquiridos no site da Sympla.



O festival se propõe a fortalecer as mulheres da cena independente, do palco até o backstage e a plateia, prezando pela horizontalidade, colaboração e criação de um espaço acolhedor e frutífero para o desenvolvimento de artistas, bandas e profissionais que atuam em toda a cadeia produtiva.

Se a primeira edição, que começou no dia das mulheres, deixou sua marca na cena paulistana, com shows inesquecíveis e muitos momentos emocionantes, a segunda chega ainda mais forte, coesa e diversa, sob o lema “Nossa voz também é sua”.

Desta vez, a programação conta com atrações de outras cidades, como Luh Lívia, de Fortaleza (CE), e Flávia Stella, de Campinas (SP). A cearense lançou no início de agosto o EP Infeli-Cidade, com seu característico rock alternativo salpicado de pop, MPB e música nordestina, enquanto a campineira lançou dois singles a poucos meses, Say e Dirty mama, com seu pop rock garageiro.

Da própria cidade de São Paulo, temos o folk metal brasileiro da banda Anfear, que volta com tudo após um hiato desde a pandemia; O pop, rock e MPB de Cibele Ambrozzi, também retomando a carreira artística após uma pausa; O som urbano influenciado por música brasileira e jamaicana do duo Filhas de Elza; Böcco, estreando nos palcos com sua MPB soft rock setentista; O rock potente da banda Dianatônica; Clarê, de volta ao line up após o showzaço da primeira edição; e a cantora, compositora e percussionista Gabi Albuquerque, também idealizadora do evento.

Outra novidade é a mudança de local. Antes, o evento foi realizado no Cervejazul Music Club, também da zona leste paulistana. Desta vez, a celebração ocorre no Instituto Cultural Bolívia Rock, fundado em 2022 por Cátia Rock, em homenagem ao marido, o fotógrafo, locutor de rádio e baterista Edgar Franz mais conhecido como Bolívia Rock, falecido em 2019, e cuja nome batiza o espaço.

O local abriga shows, workshops, estúdios de ensaio e de tatuagem, lojinha, e aulas de música para crianças, além de uma exposição das fotos produzidas por Bolívia e Cátia, que também é fotógrafa. “A gente está tentando ter cada vez mais mulheres na ponta de todo o processo, de toda a linha”, celebra a idealizadora do evento.

“E o Instituto Cultural Bolívia Rock já é uma casa de muita potência, muita força e representatividade no rock nacional, também pelo trabalho que Cátia e Bolívia fizeram como fotógrafos, entregando tanta foto incrível para o underground da cidade. Então é uma honra estar naquele palco, de uma galera que trabalha muito para manter a cena independente acontecendo”, acrescenta.

No intuito de ser cada vez mais inclusivo possível, não só para mulheres quanto para pessoas LGBTQIAP+, o festival disponibiliza dois cupons para esses públicos: o cupom ELASNOFEST, com 20% de desconto para artistas mulheres cis, e TUDONESSEFEST, com 100% para pessoas trans.

Momentos marcantes do último evento do Fest Delas

A primeira edição do Fest Delas foi repleta de momentos marcantes. Além dos shows memoráveis e impecáveis, o clima de união, pertencimento e liberdade arrebatou todos os presentes. “Todas as mulheres que participaram falaram que foi uma das melhores experiências da vida delas, que nunca se sentiram tão acolhidas, respeitadas e bem num palco. Foi impressionante ver aquele monte de mulher poderosa trocando essa força e energia”, celebra Gabi.

Um desses momentos aconteceu durante o show da banda Voz de Sálvia, que realizou seu primeiro show 100% autoral durante o festival. A banda estava participando de uma votação virtual para abrir o show da cantora Marina Sena, e o público, artistas e organização se mobilizaram para que todos votassem na banda, que acabou ganhando o concurso e abriu o show no mês seguinte.

A idealizadora também se lembra com carinho de uma situação que teria sido mais tensa se não fosse pelo ambiente repleto de sororidade. Ela acabou ficando sem voz pouco antes do próprio show, mas as outras artistas a apoiaram e cantaram e tocaram algumas músicas com ela.

O momento mais emocionante foi quando todas se uniram à compositora para cantar Cansa, hino feminista composto por ela e gravado por Luh Lívia. Cada uma cantou um verso e, na ocasião, uma das artistas, para tranquilizar Gabi, sem querer cunhou o slogan do evento: “Relaxa, gata. Nossa voz também é sua!”

2º Fest Delas

14 e 15 de setembro

Instituto Cultural Bolívia Rock

Rua Doutor Suzano Brandão, 537/543, Vila Aricanduva, São Paulo (SP).

Sábado, a partir das 17h

Shows com Cibele Ambrozzi, Clarê, Böcco e Luh Lívia. Domingo, a partir das 16h, shows com Filhas de Elza,

Gabi Albuquerque, Flávia Stela, Anfear e Dianatônica.

Ingressos a partir de R$ 30 à venda pelo Sympla.

Livre para todos os públicos.