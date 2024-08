Mercado musical: e-book dá dicas para quem quer ingressar na indústria

Muitas pessoas desejam entrar na indústria musical, seja para trabalhar como músicos, produtores e até mesmo como artistas ou fazer parte de uma banda. Contudo, os caminhos para ingressar nesta arte e ter uma carreira nela nem sempre foram claros.

Foi pensando nisso que desenvolvi um e-book intitulado Como Iniciar no Mercado Musical, que serve como um guia básico para entender os modelos de negócios no entretenimento musical e para aqueles que desejam seguir uma carreira nesta indústria, passe a conhecer todos os detalhes que a cercam, desde o que é o mercado musical, passando a entender melhor o papel das gravadoras, selos, os formatos para consumir música, até o marketing e gerenciamento de carreira.

Como Iniciar no Mercado Musical também explicará como funciona o licenciamento e distribuição de obras musicais, as mudanças que a indústria sofreu durante o período de transição do formato MP3 para o streaming, bem como será um auxiliador para aqueles que querem registrar suas músicas nas instituições que realizam esse trabalho.

Em oito capítulos, a publicação orientará seus leitores a entender o papel de plataformas de vídeos como o YouTube e o TikTok e como elas impactam na carreira de artistas e criadores de conteúdo.

Como Iniciar no Mercado Musical já está disponível em formato digital na plataforma HeroSpark pelo valor de R$ 75.