A emoção de Manu Bahtidão ao alcançar o topo do streaming com 'Torre Eiffel

A cantora Manu Bahtidão foi às lágrimas em um vídeo compartilhado em sua conta oficial no Instagram nesta quarta-feira (31) para celebrar o sucesso da faixa Torre Eiffel, que conta com a colaboração dos sertanejos Guilherme e Benuto.



"Meu Deus, que felicidade acordar com essa notícia, são dias e noites trabalhando incansavelmente. Quanta gratidão. Muito obrigada meus amigos compositores, influenciadores, meus amigos artistas que colocaram nossa canção em seus repertórios, meus fãs e gratidão à Ele, o meu Deus que me dá forças para que eu permaneça persistindo. É o Tecnomelody, é a música do meu Pará no topo, isso é HISTÓRICO!". celebrou a artista.



E continuou no vídeo: "Dedico essa vitória às pessoas, à todos os artistas do meu seguimento. Em tantos anos fomos humilhados, fomos excluídos dos grandes eventos, de grandes premiações. Eu quero oferecer essa vitória aos artistas da minha terra, do meu seguimento, aquelas pessoas que trabalhavam incansavelmente para seremos quem a gente é. Se não fosse a nossa força, se não fosse nossa união eu também não estaria aqui. E que venham vários outros TOP 1 no Brasil porque a gente merece, porque a nossa música é incrível. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada meu Deus!!!".



Confira: